Xiaomi 16 Pro: daha böyük, güclü və yeni üçlü kamera

Payızda Xiaomi şirkəti 16 seriyasını təqdim etməyə hazırlaşır və sızıntılar artıq əsas yenilikləri açıqlayıb. Smart Pikachu adlı insayderin məlumatına görə, Xiaomi 16 Pro ötən ilki 15 Pro-dan nəzərəçarpacaq dərəcədə böyük və texnoloji olacaq.
Smartfon 6,8 düymlük düz OLED LTPO ekran və 2K icazə ilə təchiz olunacaq. Panel çox incə çərçivələrə və simmetrik dizayna sahib olacaq, həmçinin yüksək parlaqlığı qoruyaraq göz yorğunluğunu azaldan Eye Care rejimi dəstək verəcək. Müqayisə üçün, Xiaomi 15 Pro-da kənarları bir qədər əyilmiş 6,73 düymlük ekran var idi.
Əsas diqqət kameraya yönəlib. Yenilik üçlü modul alacaq: əsas 50 MP-lik SmartSens 590 sensoru, ultra-geniş obyektiv və makro çəkilişi dəstəkləyən periskop. Ön kamera da 50 MP olacaq və avtofokusla gələcək. İnsayderlərə görə, foto keyfiyyəti hətta iPhone səviyyəsini üstələyə bilər.
Cihazın «ürəyində» Snapdragon 8 Elite 2 prosessoru olacaq. Batareyanın tutumu təxminən 7500 mA·s, sürətli şarj funksiyası isə 100 Vt gücündə olacaq.
Xiaomi 16 Pro ilə yanaşı şirkət həmçinin əsas Xiaomi 16 və daha kompakt 16 Pro Mini modellərini təqdim edəcək. Söz-söhbətlərə görə, 16 Pro Max versiyası da ola bilər, lakin ən güclü Xiaomi 16 Ultra yalnız 2026-cı ilin ilk yarısında satışa çıxacaq.