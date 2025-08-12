Выставка Gamescom 2025 будет самой крупной за свою историю

На игровую выставку Gamescom 2025, которая пройдет в городе Кёльн (Германия), приедет более 1500 участников из 72 стран, сообщил Геральд Бёзе, президент выставочного центра Koelnmesse. Предстоящее мероприятие он назвал самым крупным в истории. Впервые выставку провели в 2009 году. Организаторы рассказали, что в этом году на выставку подали заявки на 11% больше участников, чем в прошлом. Интерес к мероприятию называют рекордным.

Церемония открытия Gamescom 2025 впервые пройдёт в первом зале комплекса, где предусмотрены места для 5000 человек и оборудована самая современная инфраструктура, заявил Бёзе. Всего под выставку выделили 233 тысячи квадратных метров, что тоже будет для неё рекордом.

В число крупных компаний, которые появятся на Gamescom 2025 со своими проектами, вошли Nintendo, Xbox, 2K, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Entertainment, CD Projekt RED, Krafton, Netflix и другие.

Gamescom 2025 пройдет с 20 по 24 августа, церемония открытия Gamescom Opening Night Live состоится 19 августа в 22:00 по бакинскому времени.