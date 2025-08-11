Visa kart sahibləri FİFA Dünya Kuboku 26 çempionatına ilk biletləri almaq fürsəti əldə edirlər

Rəsmi: FİFA Dünya Kuboku 26-ya gedən yol Visa kartlarından başlayır. FİFA-nın ödəniş texnologiyaları üzrə rəsmi tərəfdaşı və rəqəmsal ödənişlər üzrə dünya lideri olaraq, Visa Debet, Kredit və ya yenidən yüklənə bilən öncədən ödənişli Visa kartlarına malik olan Visa kart sahibləri dünyanın ən maraqla gözlənilən idman hadisəsinə bilet almaq üçün eksklüziv erkən çıxış əldə edəcəklər. Visa-nın ilk Satışöncəsi Tirajı Vaşinqton şəhərində Visa Ödəniş Anbarında, FİFA Dünya Kuboku 26™ münasibətilə rəsmi qəbulda elan edilib. Kanada, Meksika və ABŞ-dən olan hökumət rəsmilərini bir araya gətirən tədbirdə üçtərəfli əməkdaşlıq alqışlanıb və idmanın birləşdirici gücü xüsusilə vurğulanıb.
«Visa-nın Satışöncəsi Tirajı Visa kart sahiblərinə bilet tirajında iştirak etmək üçün eksklüziv erkən çıxış imkanı təqdim edir. Bu, bəzi şanslı azarkeşlərə bu tarixi hadisədə öz yerlərini təmin etmək üçün inanılmaz fürsət yaradır», — Visa-nın Şimali Amerika üzrə Regional Prezidenti Kim Lourens belə deyib. «Turnir yaxınlaşdıqca Visa qitədəki icmalara və müəssisələrə turist axınına hazırlaşmağa kömək etməyi planlaşdırır və turnirin iqtisadi təsirinin son fitdən sonra da davam etməsini təmin edir.»
Azarkeşlərin hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi
Sentyabrın 10-dan 19-dək Visa kredit, debet və öncədən ödənişli kartları da daxil olmaqla Visa kart sahibi olan azarkeşlər Visa-nın Satışöncəsi Tirajı üçün müraciət edə bilərlər. Bu, seçilmiş üzvlərə ümumi bilet satışından əvvəl bilet almaq imkanı verən təsadüfi seçim prosesidir. Maraqlanan kart sahibləri Visa-nın Satışöncəsi Tirajında iştirak etmək üçün FİFA ID-yə malik olmalıdırlar. ID-si olmayanların bu gün FIFA.com/tickets saytından ID əldə etmələri tövsiyə olunur. Visa-nın Satışöncəsi Tirajında iştirak edənlər sentyabrın 30-dan gec olmayaraq elektron poçtla bildiriş alacaqlar, oktyabr ayında isə onlara «ilk gələn — ilk xidmət» prinsipi ilə mövcud biletləri almaq üçün müəyyən müddət veriləcək. FİFA tədbirinə biletlər üçün rəsmi ödəniş üsulu olan Visa, satışöncəsi alış pəncərəsində qəbul edilən eksklüziv ödəniş üsulu olacaq. Visa-nın Satışöncəsi Tirajı haqqında ətraflı məlumatı buradan əldə edə bilərsiniz.
«FİFA Dünya Kuboku 26 üçün həyəcan artmağa davam edir, 10 sentyabr isə hər bir futbol azarkeşinin öz təqvimində qeyd etməli olduğu bir tarixdir» — deyə, FİFA-nın Biznes direktoru Romi Qey bildirib. «Azarkeşlərə dünyanın ən böyük idman şousunu izləmək üçün ilk müraciət etmək imkanı verməklə Visa ilə yenidən tərəfdaş olmaqdan məmnunuq. FİFA Dünya Kubokuna™ bilet sadəcə bir bilet deyil, tariximizdəki ən inklüziv və möhtəşəm turnirə buraxılış vəsiqəsidir. Hər kəs bu hadisənin bir hissəsi olmaq istəyəcək, ona görə də FİFA ID-nizi yaratmağı unutmayın və Visa kartınızı əlinizin altında saxlayın.»
İcmaların və kiçik müəssisələrin təşviq edilməsi
Dünyanın hər yerindən Visa kart sahibləri FİFA Dünya Kuboku 2026TM üçün eksklüziv bilet əldə etmək üçün müraciət etdikcə, Visa da müəssisələrə bu mühüm idman hadisəsindən maksimum yararlanmağa hazırlaşmaqda kömək etmək niyyətindədir. Visa şirkəti tendensiyaları və təcrübəni bölüşməklə, Mexikodakı küçə satıcılarından Kanzas-Sitidəki butiklərə və ya Vankuverdəki yerli çörək zavoduna qədər bütün yerli müəssisələrin, xüsusən də ev sahibliyi edən şəhərlərdəki müəssisələrin hüquq və imlkanlarını genişləndirməyə kömək edəcək. Məqsəd bu müəssisələrin Dünya Kuboku turizmindən faydalana və turnirin fanfarını davamlı iqtisadi artıma çevirə bilməsini təmin etməkdir. Matç püşkatması yaxınlaşdıqca bu proqramlar haqqında daha ətraflı məlumat veriləcəkdir.
Tayı-bərabəri olmayan turnir
FİFA Dünya Kuboku 2026™ rekord qırmağı vəd edir: 39 gün ərzində 16 ikonik ev sahibi şəhərdə 48 komanda, 104 matç. Turnir həm də Şimali Amerikada 3 ölkənin ev sahibliyi etdiyi ilk çempionat olacaq. Təxminən 20 illik tərəfdaşlıq çərçivəsində Visa və FİFA yeniliklər etməyə, habelə azarkeşlər, biznes sahibləri və icmalar üçün çıxışı genişləndirməyə davam edir.