Vivo представила шлем смешанной реальности Vision Explorer Edition

Компания Vivo представила в Китае шлем смешанной реальности (MR) Vision Explorer Edition. Гарнитура выглядит и позиционируется как ответ на Apple Vision Pro. Новинка выполнена в компактном форм-факторе и сочетает в себе функции AR- и VR-гарнитур.

Одним из ключевых преимуществ компания называет вес: гарнитура Vivo Vision Explorer Edition весит 398 гр, тогда как Apple Vision Pro — от 600 до 650 гр. Толщина корпуса составляет всего 40 мм. Кроме того, инженеры компании поработали над удобной посадкой шлема, чтобы он не оставлял следов на лице пользователя.

Гарнитура Vivo Vision Explorer Edition получила 8K micro-OLED дисплеи с разрешением 3840х3552 пикселя на каждый глаз и охватом цветового пространства P3. Цвета откалиброваны с точностью ΔE < 2, а владельцы с близорукостью могут использовать магнитные линзы с поддержкой диоптрий от -1 до -10.

За производительность отвечает процессор Snapdragon XR2+ Gen 2, работающий под управлением AR-оболочки OriginOS Vision. Шлем поддерживает управление виртуального 120-дюймового экрана жестами и направлением глаз, а также 360-градусные видео, чем не может похвастаться Vision Pro. Аккумулятор, как и у продукта от Apple, вынесен в отдельный блок на проводе. Используется фирменная система энергопотребления Blue Ocean. Для геймеров подготовлены эксклюзивные MR-игры, VR-контент, режим PCVR и трансляция с ПК или смартфона, а для работы — многозадачное пространство с наложением окон.

С 22 августа Vivo Vision Explorer Edition будет тестироваться в 12 фирменных магазинах компании в Пекине, Шэньчжэне и других городах, а позже список точек расширится. Дата продаж и цена гарнитуры пока не озвучены.