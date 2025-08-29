В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: Machinarium и Make Way

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: приключение Machinarium и гонку с видом сверху Make Way. Акция будет действовать до 4 сентября 19:00 по бакинскому времени.

Релиз Machinarium от студии Amanita Design, в том числе известной по Samorost, состоялся в 2009 году. Главным героем в игре выступает робот Йозеф, который отправляется на спасение своей подруги Берты от бандитов из Братства Черных шляп. В Steam у приключения крайне положительные пользовательские отзывы. Игроки хвалят изобретательные головоломки и уникальную стилистику.

Make Way вышла в 2023 году. В гоночной аркаде геймеры могут создавать трассу своей мечты из множества элементов или проходить уже готовые уровни от разработчиков. У игры очень положительные отзывы от пользователей — в гонке можно отлично провести время с друзьями.

На следующей неделе Epic Games Store снова будет раздавать две игры: медитативную головоломку Monument Valley и пошаговую стратегию The Battle of Polytopia.