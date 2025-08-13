Ucuz Poco M7 Plus 5G smartfonu 7000 mAh batareya ilə təqdim olundu

Xiaomi-yə məxsus Poco brendi Hindistanda yeni büdcə smartfonu M7 Plus 5G-ni təqdim edib. Qurğu yüksək yenilənmə tezlikli ekran və böyük tutumlu batareya ilə seçilir. İstehsalçının sözlərinə görə, bu, bazarda bu ölçüdə batareya ilə ən nazik smartfondur.
Poco M7 Plus 5G böyük 6,9 düymlük IPS ekran, FHD+ (2340×1080 piksel) qətnamə, 144 Hz yenilənmə tezliyi və 550 nit maksimal parlaqlıq təklif edir. Ekran Corning Gorilla Glass 3 ilə qorunur.
Smartfon 6 nm Snapdragon 6s Gen 3 prosessoru və Adreno 619 qrafik sürətləndiricisi ilə təchiz olunub. Yaddaş konfiqurasiyası 6 və ya 8 GB LPDDR4x RAM və 128 GB UFS 2.2 daxili yaddaşdan ibarətdir, microSD kart vasitəsilə tutum 2 TB-a qədər artırıla bilər. Əsas arxa kamera 50 MP (f/1.8) təsvir ölçüsünə malikdir, ikinci modul barədə isə məlumat açıqlanmayıb. Şəkil çəkmə və emal üçün bir sıra süni intellekt funksiyaları mövcuddur. Ön kamera isə 8 MP-dir.
Avtonomluğu 7000 mAh tutumlu batareya təmin edir, o, 33 Vt sürətli şarjı və 18 Vt geriyə şarj funksiyasını dəstəkləyir. Smartfonda 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C port, IR blaster, mono dinamik və IP64 standartına uyğun toz və suya qarşı qorunma mövcuddur. Barmaq izi skaneri isə güc düyməsinə yerləşdirilib.
Poco M7 Plus 5G smartfonu Android 15 əməliyyat sistemi və HyperOS interfeysi ilə işləyir. İstehsalçı iki il ərzində əməliyyat sistemi, dörd il ərzində isə təhlükəsizlik yeniləmələri təqdim edəcəyini bildirir.
Smartfonun qiyməti 6/128 GB versiyada 159 dollar, 8/128 GB versiyada isə 171 dollardır. Rəng seçimlərinə gümüşü, mavi və qara daxildir. Hazırda yalnız Hindistanda satışdadır.