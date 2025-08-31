Samsung Galaxy Tab S11 Ultra rəsmi təqdimatdan öncə bençmarklarda göründü

Rəsmi premyeradan bir neçə gün əvvəl Galaxy Tab S11 Ultra Geekbench testlərindən keçib və bununla da performans səviyyəsi barədə ilk təəssürat yaranıb. Planşet yeni MediaTek Dimensity 9400+ prosessoru üzərində qurulub, burada Cortex-X925 Prime nüvəsi 3,73 GHz tezlikdə işləyir. Geekbench 6.4.0 versiyasında cihaz təxminən 2500 bal (tək nüvə) və 8700 bal (çox nüvə) nəticə göstərib. Müqayisə üçün, ötən ilki Galaxy Tab S10 Ultra (Dimensity 9300+) müvafiq olaraq 2200 və 7500, Galaxy S25 Ultra isə Snapdragon 8 Elite ilə 3148 və 10 236 bal toplayır.
Device Info HW tətbiqi bunun məhz Plus versiyası olduğunu təsdiqləyib və beləliklə texniki xüsusiyyətlərlə bağlı şübhələr aradan qalxıb. Maraqlıdır ki, təxminən altı həftə əvvəl Geekbench bazasında eyni prosessorla Galaxy Tab S11 (SM-X736B) modeli də peyda olmuşdu, lakin nəticələr xeyli aşağı idi — 1420 və 5312 bal. Bu fərq enerji istehlakı tənzimləməsi və ya Ultra modelində təkmilləşdirilmiş soyutma sistemi ilə izah oluna bilər, ona görə də nəticələrin eyni olacağına arxayın olmaq düzgün deyil.
İnsayderlərin məlumatına görə, Ultra versiyası 14,6 düymlük OLED panel ilə təchiz ediləcək, ekranın çərçivələri nazik olacaq və 12 MP-lik ön kamera üçün kiçik çıxıntı saxlanılacaq. Korpusun qalınlığı 5,1–5,5 mm, çəkisi isə 692 qram səviyyəsində gözlənilir. Daxili 11 600 mA·saat tutumlu batareya 45 Vt sürətli şarj dəstəkləyəcək.
Galaxy Tab S11 Ultra-nın qiyməti təxminən 1200 ABŞ dollarından başlayacaq (12/256 GB konfiqurasiyası). Ən güclü versiya — 16 GB RAM və 1 TB yaddaşla isə 1700 ABŞ dolları dəyərində olacaq. Rəsmi təqdimat 4 sentyabrda IFA sərgisində keçiriləcək. Tədbirdə həmçinin Galaxy Tab S11 və Galaxy S25 FE də nümayiş olunacaq.