spot_img
8 августа, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыSamsung Galaxy Buds 3 FE qulaqlıqlarının qiyməti internet mağazada üzə çıxdı

Samsung Galaxy Buds 3 FE qulaqlıqlarının qiyməti internet mağazada üzə çıxdı

Samsung-un Latın Amerikasına aid rəsmi saytında Galaxy Buds 3 FE simsiz qulaqlıqları gözlənilmədən kataloqa əlavə olunub. Qısa müddət sonra məhsulun səhifəsi silinsə də, internet yaddaşı məhsulun qiymətini yaymağa imkan verdi.

Saytda yerləşdirilmiş şəkillərə əsasən, Galaxy Buds 3 FE dizayn baxımından əsas Galaxy Buds 3 modelinə bənzəyir, lakin Pro versiyası kimi silikon başlıqlarla təchiz olunub. Qulaqlıqlar şəffaf qapaqlı enerji qabında təqdim olunur və ağ və qara rəng seçimləri mövcuddur.

Texniki göstəricilər açıqlanmayıb, lakin məlum olan yeganə detallar qulaqlıqların 1 Vt, şarj qabının isə 4,5 Vt gücündə şarj imkanlarıdır.

Məhsulun səhifəsi aktiv olan zaman Galaxy Buds 3 FE üçün 129 ABŞ dolları qiymət qeyd olunmuşdu — bu da əvvəlki FE modelindən 30 dollar bahadır. Qulaqlıqların rəsmi təqdimat tarixi hələ açıqlanmayıb.

Предыдущая статья
Google Gemini-ə «müəllim rejimi» əlavə etdi
Следующая статья
OpenAI представила флагманскую ИИ-модель GPT-5 с бесплатным доступом
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,925ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»