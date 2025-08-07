Samsung Galaxy Buds 3 FE qulaqlıqlarının qiyməti internet mağazada üzə çıxdı

Samsung-un Latın Amerikasına aid rəsmi saytında Galaxy Buds 3 FE simsiz qulaqlıqları gözlənilmədən kataloqa əlavə olunub. Qısa müddət sonra məhsulun səhifəsi silinsə də, internet yaddaşı məhsulun qiymətini yaymağa imkan verdi.
Saytda yerləşdirilmiş şəkillərə əsasən, Galaxy Buds 3 FE dizayn baxımından əsas Galaxy Buds 3 modelinə bənzəyir, lakin Pro versiyası kimi silikon başlıqlarla təchiz olunub. Qulaqlıqlar şəffaf qapaqlı enerji qabında təqdim olunur və ağ və qara rəng seçimləri mövcuddur.
Texniki göstəricilər açıqlanmayıb, lakin məlum olan yeganə detallar qulaqlıqların 1 Vt, şarj qabının isə 4,5 Vt gücündə şarj imkanlarıdır.
Məhsulun səhifəsi aktiv olan zaman Galaxy Buds 3 FE üçün 129 ABŞ dolları qiymət qeyd olunmuşdu — bu da əvvəlki FE modelindən 30 dollar bahadır. Qulaqlıqların rəsmi təqdimat tarixi hələ açıqlanmayıb.