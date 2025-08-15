Представлены smart-очки HTC Vive Eagle со встроенным ИИ и 12 Мп камерой

spot_img
16 августа, 2025
Компания HTC сделала ставку на виртуальную реальность несколько лет назад, выпустив гарнитуры серии Vive, теперь производитель выходит на новый уровень с smart-очками Vive Eagle. Их функциональность напрямую конкурирует с устройствами Meta линеек Ray-Ban и Oakley.

Внешне HTC Vive Eagle напоминают обычные очки, они умеют принимать звонки, воспроизводить музыку и записывать видео: для этого предусмотрены два стереодинамика, четыре микрофона и сверхширокоугольная камера на 12 Мп. Камера снимает фото с разрешением 3024х4032 пикселей и видео с разрешением 1512х2016 пикселей при 30 к/с. Для старта записи предусмотрена отдельная кнопка на корпусе.

В основе очков лежит однокристальная платформа Snapdragon AR1 Gen 1, 4 Gb оперативной и 32 Gb встроенной памяти. Использовать их автономно, без подключения к смартфону не получится, поддерживаются версии iOS 17.6 и выше или Android 10 и выше. Есть поддержка модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP54.

Управление очками осуществляется через голосового помощника на базе ИИ, который поддерживает технологии OpenAI ChatGPT и Google Gemini. Его можно попросить сделать фото, записать напоминание, порекомендовать ресторан и т.д. Голосовой помощник умеет распознавать и переводить текст с изображения на 13 языков: арабский, традиционный китайский, английский, французский, немецкий, греческий, итальянский, японский, португальский, испанский, корейский, тайский и турецкий.

HTC Vive Eagle работают от аккумулятора емкостью 235 мАч, обеспечивающий до 36 часов в режиме ожидания и около 4,5 часов непрерывного воспроизведения музыки. Магнитная быстрая зарядка восстанавливает примерно 50 % заряда за 10 минут. Очки выполнены в веллингтонском стиле и поставляются с линзами Zeiss, блокирующими ультрафиолетовые лучи. Доступны как прозрачные, так и затемненные версии. Вес составляет всего 49 граммов, примерно столько же, сколько у аналогов от Meta.

HTC Vive Eagle поступят в продажу 1 сентября на Тайване по цене около $520. Доступные цветовые расцветки: черный, красный, серый и кофейный. О международном релизе информации пока нет.

