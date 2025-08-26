Представлен доступный планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Компания Samsung Electronics представила планшет Galaxy Tab S10 Lite, который позиционируется как недорогое решение для учебы и развлечений. Модель получила большой дисплей с высокой яркостью, поддержку функций Galaxy AI и цифровое перо S Pen в комплекте.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite оснащен TFT IPS-экраном диагональю 10,9 дюйма с разрешением 2112 × 1320 пикселей и уровнем яркости до 600 нит. Поддерживаются технологии защиты зрения, в частности, пониженный уровень вредного синего излучения. За производительность отвечает восьмиядерный 5-нм процессор Exynos 1380, дополненный 6 или 8 Gb оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 или 256 Gb. Предусмотрен слот для карт microSD, позволяющий расширить память до 2 Tb.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 8000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Super-Fast Charging. В оснащение планшета также входят основная камера на 8 Мп, фронтальная на 5 Мп, поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты планшета составляют 165,8 x 254,3 x 6,6 мм, а вес — около 524 гр. Планшет поставляется с предустановленной операционной системой Android 15 и интерфейсом One UI. Фирменный стилус S Pen поддерживает рукописные заметки, аннотации PDF и быстрые зарисовки. Поддерживается многозадачный режим Split View.

Galaxy Tab S10 Lite получил полезные ИИ-функции, такие как Circle to Search от Google, которая позволяет находить информацию о том, что отображено на экране. А кнопка Galaxy AI Key на фирменной клавиатуре Book Cover Keyboard открывает доступ к умному ассистенту для подсказок и генерации идей в реальном времени. Samsung отдельно отмечает ряд ИИ- функций, помогающих в учебе: функция Handwriting Help помогает в оформлении заметок, написанных от руки, а Solve Math помогает решать уравнения. Обе функции не требуют интернет-соединения.

Планшет будет доступен в трех цветах корпуса: сером, серебристом и коралловом. Что касается цены, то вариант с 6/128 Gb памяти и поддержкой Wi-Fi составит €399 ($466,6), а версия 8/256 Gb с Wi-Fi — €469 ($548,3). Модели 6/128 Gb Wi-Fi + 5G и 8/256 Gb Wi-Fi + 5G будут стоить €459 ($536,6) и €529 ($618,5) соответственно. Samsung Galaxy Tab S10 Lite поступит в продажу 5 сентября 2025 года.