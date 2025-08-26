spot_img
26 августа, 2025
Представлен доступный планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Компания Samsung Electronics представила планшет Galaxy Tab S10 Lite, который позиционируется как недорогое решение для учебы и развлечений. Модель получила большой дисплей с высокой яркостью, поддержку функций Galaxy AI и цифровое перо S Pen в комплекте.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite оснащен TFT IPS-экраном диагональю 10,9 дюйма с разрешением 2112 × 1320 пикселей и уровнем яркости до 600 нит. Поддерживаются технологии защиты зрения, в частности, пониженный уровень вредного синего излучения. За производительность отвечает восьмиядерный 5-нм процессор Exynos 1380, дополненный 6 или 8 Gb оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 или 256 Gb. Предусмотрен слот для карт microSD, позволяющий расширить память до 2 Tb.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 8000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Super-Fast Charging. В оснащение планшета также входят основная камера на 8 Мп, фронтальная на 5 Мп, поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты планшета составляют 165,8 x 254,3 x 6,6 мм, а вес — около 524 гр. Планшет поставляется с предустановленной операционной системой Android 15 и интерфейсом One UI. Фирменный стилус S Pen поддерживает рукописные заметки, аннотации PDF и быстрые зарисовки. Поддерживается многозадачный режим Split View.

Galaxy Tab S10 Lite получил полезные ИИ-функции, такие как Circle to Search от Google, которая позволяет находить информацию о том, что отображено на экране. А кнопка Galaxy AI Key на фирменной клавиатуре Book Cover Keyboard открывает доступ к умному ассистенту для подсказок и генерации идей в реальном времени. Samsung отдельно отмечает ряд ИИ- функций, помогающих в учебе: функция Handwriting Help помогает в оформлении заметок, написанных от руки, а Solve Math помогает решать уравнения. Обе функции не требуют интернет-соединения.

Планшет будет доступен в трех цветах корпуса: сером, серебристом и коралловом. Что касается цены, то вариант с 6/128 Gb памяти и поддержкой Wi-Fi составит €399 ($466,6), а версия 8/256 Gb с Wi-Fi — €469 ($548,3). Модели 6/128 Gb Wi-Fi + 5G и 8/256 Gb Wi-Fi + 5G будут стоить €459 ($536,6) и €529 ($618,5) соответственно. Samsung Galaxy Tab S10 Lite поступит в продажу 5 сентября 2025 года.

