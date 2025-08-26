Искусственный интеллект в маркетинге

Если вы представляете себе рекламу, созданную искусственным интеллектом, скучной и роботизированной, приготовьтесь к приятному сюрпризу. Тексты, созданные ИИ, не просто показывают хорошие результаты. Во многих случаях они достигают вдвое большего количества кликов по сравнению с контентом, написанным человеком. Искусственный интеллект отклоняется от традиционных маркетинговых подходов и создает рекламные тексты, которые не только отличаются от традиционных, но и находят отклик у аудитории.

Но, конечно же, это подводит нас к насущному вопросу: «Как насчет работы маркетологов?». Этот вопрос, безусловно, волнует каждого. Конечно, идея использования искусственного интеллекта в маркетинге или любой другой сфере может, естественно, вызывать опасения по поводу стабильности работы, однако ведущие эксперты в маркетинговой индустрии настроены не так скептически. По их словам, искусственный интеллект здесь не для того, чтобы украсть у нас инициативу. Он здесь, чтобы снять с нас часть бремени, улучшить наши маркетинговые усилия и даже сократить расходы.

Давайте рассмотрим роль искусственного интеллекта в мире маркетинга и то, как маркетологи могут использовать его в своих интересах. В этой статье мы также расскажем, что такое маркетинг с использованием искусственного интеллекта, рассмотрим лучшие примеры использования ИИ в маркетинге и маркетинговые стратегии, которые могут выиграть от его использования.

Как искусственный интеллект используется в маркетинге?

Маркетинг на основе ИИ — это стратегии, включающие использование искусственного интеллекта для анализа поведения клиентов и разработки более эффективных маркетинговых кампаний. Он делает маркетинг и взаимодействие с клиентами более персонализированными. Представьте себе чат-ботов, которые предоставляют контекстуализированные ответы, релевантную и близкую рекламу и персонализированные кампании. ИИ в маркетинге подразумевает использование машинного обучения, глубокого обучения, обработки естественного языка и других технологий ИИ для решения ключевых маркетинговых и рекламных задач.

Но сфера применения ИИ в маркетинге не ограничивается только анализом данных. Инструменты на базе искусственного интеллекта могут взять на себя трудоемкие и повторяющиеся задачи, такие как отправка электронных писем или ответы на распространенные вопросы клиентов. Такая автоматизация значительно упрощает и повышает эффективность работы маркетинговой команды, освобождая время для того, что у них получается лучше всего — разработки успешных кампаний.

Успешные примеры использования ИИ в маркетинге

Теперь, когда вы имеете довольно хорошее представление о том, как ИИ влияет на маркетинг, давайте узнаем, как это выглядит на практике. Вот несколько реальных примеров успешного внедрения искусственного интеллекта в маркетинговые стратегии брендов.

Пример №1: Netflix использует персонализацию ИИ для рекомендаций фильмов

Вы когда-нибудь замечали, что Netflix всегда точно знает, что вы хотите посмотреть? Впечатляет, насколько точно он предлагает сериалы и фильмы. Особенно если вы работаете в маркетинге, вы оцените мастерство Netflix в персонализации. Все это работает на основе искусственного интеллекта!

Предположим, вы наслаждаетесь марафоном фильмов с Адамом Сэндлером. Искусственный интеллект улавливает это и говорит: «Хорошо, подписчику нравится Адам Сэндлер. Давайте покажем ему больше того, что ему нравится». Таким образом, когда приходит время посмотреть очередной фильм, в списке предлагаемых фильмов появляется не просто какой-то фильм, а фильм с Сэндлером, украшенный обложкой с изображением любимого актера. Это способ Netflix сказать своим подписчикам: «Мы знаем, какой жанр фильмов вам нравится!».

Допустим, вы больше любите ситкомы, чем душевные семейные фильмы. Вы из тех, кто обожает остроумные шутки и живет ради комедийных пауз. Netflix тоже это понимает. Поэтому, когда он рекомендует фильм, то ловко отодвигает сентиментальность на второй план и выставляет напоказ смешное. А вот и еще один плюс. Допустим, вы любите романтические фильмы, и Netflix предлагает «Умницу Уилла Хантинга», который на самом деле является драмой. Но вместо привычного постера вы видите душераздирающие моменты с Мэттом Дэймоном и Минни Драйвер. А если вы больше любите комедии? Тогда ожидайте увидеть улыбающееся лицо Робина Уильямса. Все дело в том, что вам нравится. Стратегия персонализированного оформления сотворила чудеса для бренда и привела к значительному улучшению того, как подписчики Netflix находят новый контент на своих экранах.

Пример №2: Sephora внедряет технологию чат-ботов с искусственным интеллектом

Sephora, лидер индустрии красоты, превратила потенциальную проблему выбора в возможность сделать его с помощью искусственного интеллекта. Проведя исследование, бренд обнаружил, что многие клиенты были сбиты с толку огромным количеством вариантов, тратя слишком много времени на просмотр множества страниц в поисках нужного продукта. Чтобы решить эту проблему, Sephora обратилась к технологии чат-ботов не только для продажи, но и для помощи покупателям. Компания представила интерактивный тест с использованием чат-ботов, который действует как цифровой консультант по красоте. Эти чат-боты были не просто запрограммированы на шаблонные ответы. Они были разработаны для понимания и взаимодействия, предлагая персонализированные советы и рекомендации, основанные на индивидуальных ответах клиентов.

Эксперимент Sephora с технологией чат-ботов оказался настолько успешным, что компания запустила сервис покупок на базе чат-ботов в Facebook Messenger. Вы можете получить виртуальный подбор цвета, записаться на сеанс и даже пообщаться с KikBot — автономным чат-гуру по макияжу, всегда готовым поделиться советами и хитростями. Бот Sephora, сочетающий в себе индивидуальный подход и технологическую грамотность, значительно превзошел другие каналы.

Пример №3: Amazon внедряет персонализацию ИИ для более интеллектуального процесса покупок

На Amazon вы увидите удобный раздел рекомендуемых товаров и скидок, который станет вашим личным списком желаний. Эта тщательно воспроизведенная подборка — не случайный список товаров, а работа искусственного интеллекта. Amazon использует свой искусственный интеллект, чтобы выстроить товары на вашем экране, делая ставку на то, какие из них покорят ваше сердце и ваш кошелек. ИИ анализирует огромный массив данных: ваши прошлые покупки, товары, которые вы задержали в корзине, товары, которые вы смотрели, но так и не купили, и самые популярные товары у других покупателей. Вот так искусственный интеллект Amazon сводит вас с вещами, о необходимости которых вы даже не подозревали!

Amazon используют технику, называемую коллаборативной фильтрацией товаров. Представьте себе ужин в складчину, где каждый приносит блюдо, которое, по его мнению, вам понравится, основываясь на том, что он знает о ваших вкусах. Примерно то же самое делает Amazon, но с товарами. Этот метод, впервые примененный Amazon в 2003 году, произвел революцию не только в онлайн-шопинге, но и в целом, сделав каждое посещение сайта персонализированным шопингом. Согласно отчетам, 35% продаж Amazon приходится на эти рекомендации, основанные на ИИ. Более того, благодаря им многие случайные посетители стали преданными поклонниками Amazon. Что же в итоге? Покупки на Amazon кажутся персонализированными, что показывает, насколько мощным может быть искусственный интеллект в изменении вашего онлайн-шопинга. Так что в следующий раз, когда вы увидите список «Рекомендуем для вас», просто помните, что это искусственный интеллект Amazon работает сверхурочно, чтобы сделать ваш шопинг максимально точным.

Пример №4: Креативные кампании Coca-Cola на базе искусственного интеллекта OpenAI

Наглядным примером использования искусственного интеллекта в рекламе является партнерство Coca-Cola с OpenAI. Coca-Cola поручила ИИ создать варианты рекламы, а затем протестировала эти варианты на различных демографических группах, чтобы определить, какая из них вызвала наибольшую вовлеченность. Помимо экономии времени, этот метод эффективен, поскольку шансы на успех такой кампании очень высоки. Среди других примеров использования ИИ в маркетинге — Heineken, где искусственный интеллект был использован для кампании «The Candidate», которая могла оценивать реакцию аудитории в режиме реального времени и позволяла оперативно корректировать контент для удержания внимания аудитории.

Пример №5: ИИ Walmart для прогнозирования запаса товаров и ценообразования

Чтобы определить необходимый запас, система искусственного интеллекта Walmart отслеживает покупки клиентов, сезонные тенденции и прочие внешние факторы, например, погоду. Это один из примеров использования искусственного интеллекта в маркетинге, который позволяет Walmart пополнять запасы нужных товаров в нужное время, сокращая потери и повышая удовлетворенность клиентов. Более того, динамические алгоритмы ценообразования на основе искусственного интеллекта обеспечивают актуальность кампаний, постоянно корректируя цены. Эта стратегия значительно повысила эффективность и прибыль Walmart.

Пример №6: ИИ Volkswagen для прогнозирования покупательского поведения

Для разработки целевых маркетинговых стратегий и акций Volkswagen изучает поведение покупателей, анализируя историю онлайн-поиска, активность в социальных сетях и данные о прошлых покупках. Вот один из примеров использования искусственного интеллекта в маркетинге: предиктивная система ИИ может определить, когда клиент намерен сменить автомобиль, и, следовательно, Volkswagen может своевременно предложить рекламную акцию. Этот яркий пример использования ИИ в маркетинге демонстрирует его потенциал для повышения конверсии.

Основные приемы использования ИИ в маркетинге

По мере развития технологий потенциал искусственного интеллекта в маркетинге только растет, предвещая будущее, в котором бренды и потребители будут как никогда тесно связаны. Вот небольшой обзор того, как ИИ может помочь вам в маркетинговых усилиях:

Интеллектуальное курирование контента

Интеллектуальное курирование контента заключается в использовании ИИ не только для распространения контента, но и для его точной адаптации к интересам ваших клиентов. Этот процесс далек от случайности. Он стратегически продуман и продуман. Искусственный интеллект оценивает текущие рыночные тенденции и понимает уникальные предпочтения ваших клиентов, а затем объединяет эти данные для представления контента, который не только актуален, но и удивительным образом соответствует интересам, которые они еще не обнаружили. Всю основную работу и чтение данных выполняют когнитивные вычислительные системы на базе ИИ. Эти системы отлично справляются с быстрой обработкой огромных объемов данных — прошлых взаимодействий ваших клиентов с вашим брендом, истории просмотров и действий в социальных сетях. На основе всей этой информации ИИ получает хорошее представление о том, какой контент может быть интересен вашим клиентам в социальных сетях.

Эффективный таргетинг рекламы и оптимизация рекламных расходов

Алгоритмы искусственного интеллекта играют ключевую роль в маркетинге. И эта роль выходит далеко за рамки простого размещения рекламы. Эти сложные алгоритмы стратегически размещают рекламу на различных каналах, значительно сокращая перерасход средств и повышая общую эффективность маркетинговых кампаний. Это означает, что ваш рекламный бюджет расходуется более разумно, и вы инвестируете туда, где это наиболее важно. В рекламе с использованием искусственного интеллекта машинное обучение является движущей силой и одновременно выполняет функции интеллектуального анализатора. Оно анализирует широкий спектр маркетинговых данных, включая демографические данные пользователей, поведение в браузере, историю покупок и показатели вовлеченности, чтобы понять, чего ваша аудитория ожидает от вашего бренда через содержание рекламы или публикации в социальных сетях. На основе этого анализа алгоритмы машинного обучения создают рекламу, специально адаптированную к намерениям и текущим интересам пользователей, и делают это в режиме реального времени. И это означает, что, когда люди просматривают информацию в интернете, они видят не просто стандартную рекламу. Она превращается в персонализированные рекомендации, тщательно подобранные под их индивидуальные интересы и поведение.

Активное прослушивание социальных сетей на всех цифровых платформах

Искусственный интеллект также помогает управлять социальными сетями, анализируя огромные объемы данных. Именно здесь ИИ использует свои навыки обработки естественного языка (NLP), чтобы понять суть диалогов в социальных сетях. Он не только анализирует текст в социальных сетях, но и анализирует настроения клиентов и собирает полезную информацию из всевозможного пользовательского контента, такого как публикации, комментарии и отзывы. Фактически, с помощью инструментов для прослушивания социальных сетей на базе искусственного интеллекта вы можете легко определить, как ваши клиенты относятся к вашему бренду — довольны они, расстроены или находятся где-то посередине? Наличие этих данных позволяет вам быстро решить проблемы клиентов, успокоить их и предпринять действия, которые повысят их удовлетворенность и эмоциональную связь с вашим брендом.

***

Как современный маркетолог, вы обязаны постоянно экспериментировать с искусственным интеллектом и расширять границы, пока не будете уверены, что каждый доллар вашего маркетингового бюджета приносит результат. Даже если ваш первый опыт в маркетинге на основе ИИ начинается с чего-то столь простого, как использование программы машинного обучения для создания привлекательных рассылок, помните, что каждый ваш маленький шаг в использовании ИИ — это огромный скачок вперед в сравнении с конкурентами. Это путь постепенного и последовательного прогресса. Сосредоточьтесь на поиске правильных инструментов искусственного интеллекта, которые соответствуют вашим маркетинговым потребностям и дают вам больше контроля над вашими проектами.