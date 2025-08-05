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6 августа, 2025
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Motorola представляет лимитированную серию: смартфон и наушники c кристаллами Swarovski®

Motorola

Motorola и Swarovski объединяет страсть к инновациям и мастерству. Партнерство двух компаний положило начало появлению лимитированных серий мобильных устройств и аксессуаров, в которых сочетаются передовые технологии и изысканная роскошь. Сегодня компании представили The Brilliant Collection – смартфон motorola razr и наушники moto buds loop, объединенных общей тематикой и единым языком дизайна.

The Brilliant Collection

В каждой коллекции Motorola подчеркивает высочайшее качество своих устройств, продуманные инновации и неожиданные сочетания цветов, материалов или фактур, которые меняют представление о том, как должны выглядеть персональные мобильные устройства. В дебютной коллекции The Brilliant Collection motorola razr и moto buds loop инкрустированы кристаллами Swarovski, подчеркивая гармоничное сочетание модных трендов и функциональности.

Motorola Razr в корпусе с отделкой «под кожу» с 3D-стежкой завораживающего мерцающего цвета от PANTONE «Тающий лед» украшен 35 кристаллами Swarovski, инкрустированными вручную, и одним большим кристаллом с 26 гранями на шарнире. Благодаря такому исполнению, смартфон является воплощением тонкого мастерства ювелирного искусства и неподвластной времени роскоши.

Дизайн легендарного razr всегда привлекал внимание. В представленном сегодня дропе каждый кристалл подчеркивает узнаваемый силуэт, превращая смартфон в изысканный аксессуар и акцентную деталь образа. Даже клавиши регулировки громкости выполнены в форме кристаллов, что придает им дополнительную элегантность. К смартфону прилагается чехол на длинном ремешке, благодаря которому устройство можно носить через плечо.

Наушники moto buds loop, впервые представленные весной этого года в цвете «французский дуб», теперь доступны в еще одном изысканном цвете — «Тающий лед». Устройство сочетает в себе исключительное качество звука от Bose и неповторимый стиль Swarovski. Благодаря форм-фактору открытого типа эти наушники не перекрывают слуховой проход, что позволяет пользователям оставаться на связи с окружающим миром. Такая конструкция идеально подходит для активных занятий спортом и постоянного ношения при занятии повседневными делами. Изящная и лёгкая гарнитура имеет утончённый силуэт, благодаря чему обеспечивается надёжная фиксация на ухе, комфорт и длительное ношение без усталости.

О цене и доступности устройств из коллекции The Brilliant Collection будет сообщено дополнительно.

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