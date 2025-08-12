spot_img
12 августа, 2025
spot_img
ДомойТехнологииНоутбукиiPhone çipi ilə təchiz olunmuş MacBook-un qiyməti 700 dollardan baha olmaya bilər

iPhone çipi ilə təchiz olunmuş MacBook-un qiyməti 700 dollardan baha olmaya bilər

DigiTimes nəşrinin məlumatına görə, Apple iPhone prosessoru ilə işləyən yeni MacBook modelini hazırlayır. Noutbukun ekran ölçüsü 12,9 düym olacaq ki, bu da 13,6 düymlük bazalı MacBook Air-dən kiçikdir.

İddialara əsasən, bu model həm qiymətinə, həm də kiçik ölçülərinə görə 2017-ci ilin MacBook 12 versiyasının ideoloji varisi olacaq. Yeni cihaz iPhone 16 Pro-da istifadə ediləcək A18 Pro çipi ilə işləyəcək. Bu prosessor Thunderbolt texnologiyasını dəstəkləmədiyi üçün USB-C portları nisbətən aşağı sürətli olacaq.

2017-ci ilin MacBook modeli də funksionallıq baxımından məhdud idi, lakin əlçatan qiymətinə görə müəyyən auditoriya tərəfindən seçilirdi.

Məlumata görə, iPhone çipi ilə MacBook-un yığımı 2025-ci ilin üçüncü rübündə başlayacaq, satışa çıxışı isə 2025-ci ilin sonu — 2026-cı ilin əvvəllərində gözlənilir.

Предыдущая статья
Azercell продолжает цифровую трансформацию клиентского обслуживания
Следующая статья
EPAM Systems открывает представительство в Азербайджане
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,924ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»