EPAM Systems открывает представительство в Азербайджане

Компания EPAM Systems, ведущий мировой поставщик услуг цифровой трансформации и разработки продуктов на основе искусственного интеллекта, объявила об открытии представительства в Баку. В партнерстве с Агентством инноваций и цифрового развития (IDDA) Азербайджана EPAM будет оказывать поддержку инновациям в частном и государственном секторах, цифровому образованию и услугам на основе искусственного интеллекта, а также напрямую взаимодействовать с компаниями из таких отраслей, как энергетика, финансы и телекоммуникации.

Этот шаг отражает неизменную приверженность EPAM обслуживанию глобальных и региональных клиентов путем разработки, создания, внедрения и поддержки лучших в своем классе решений, которые способствуют трансформации предприятий и государственных структур с использованием передовых технологий. Благодаря программе ускоренного «мягкого» старта IDDA, EPAM рассматривает возможность резидентства в Технопарке, что позволит лучше согласовать работу местных команд с национальными цифровыми приоритетами Азербайджана.

«Азербайджан выделяется как смелая, динамично развивающаяся страна с четким цифровым видением. Мы рады внести свой вклад в его трансформацию, объединяя местные таланты с передовым мировым опытом и передовыми технологиями», — отметил Юрий Антанюк, вице-президент EPAM.

Сотрудничество EPAM с IDDA будет сосредоточено на разработке цифровых государственных услуг нового поколения, продвижении стандартизации данных и обеспечении совместимости государственных систем, запуске платформы для руководства высшего звена для поддержки цифровой трансформации и внедрении генеративных решений на основе искусственного интеллекта в государственном секторе.

Фарид Османов, председатель IDDA, приветствовал решение EPAM выйти на рынок, подчеркнув, что решение компании открыть производство в Азербайджане подтверждает усилия страны по созданию благоприятной среды для мировых технологических лидеров. Он подчеркнул, что партнерство сыграет важную роль в развитии цифрового управления, возможностей искусственного интеллекта и человеческого капитала, а также усилит роль страны в экспорте услуг и технологий на базе ИКТ.

Развивающаяся цифровая экономика Азербайджана, повышение уровня цифровизации государственных электронных услуг и расширение кадрового потенциала ИТ-специалистов создают благоприятные условия для предоставления услуг в регионе. Географическое положение страны, связывающее Центральную Азию, Ближний Восток и Восточную Европу, также усиливает роль EPAM в работе на Кавказе в сфере цифровой идентификации, разработки платформ и искусственного интеллекта, способствуя как внутренним инновациям, так и росту трансграничного экспорта ИКТ.

Кроме того, присутствие EPAM будет способствовать реализации инновационных программ, предоставлять наставничество местным стартапам и активно участвовать в технологических и политических мероприятиях в регионе.

EPAM Systems (NYSE: EPAM) — американская ИТ-компания, которая была основана в 1993 году выходцами из Беларуси и на текущий момент работает более чем в 35 странах мира. Название общества расшифровывается как Effective Programming for America — «Эффективное программирование для Америки». Основная деятельность EPAM Systems — это разработка и доработка программного обеспечения для своих клиентов, сталкивающихся с проблемами цифровизации, оптимизации, масштабирования, дизайна и бизнес-консалтинга. Для этого компания создает для каждого заказчика индивидуальные решения, которые улучшают их бизнес-процессы, предлагают им более интеллектуальную аналитику, приводят к более высокому качеству работы и охватывают полный жизненный цикл управления инфраструктурой, включая управление приложениями, базами данных, сетью, серверами, хранилищами и системами, а также мониторинг, уведомление об инцидентах и их разрешение.