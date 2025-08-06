spot_img
7 августа, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныiPhone 17 Air üçün rekord dərəcədə nazik batareyanın fotoları yayımlandı

iPhone 17 Air üçün rekord dərəcədə nazik batareyanın fotoları yayımlandı

İnternetdə iPhone 17 Air modelinə aid batareyanın ilk fotoları yayılıb və bu görüntülər yeni cihazın nə qədər nazik olacağını göstərir. Koreyalı bloger yeux1122-nin paylaşdığı şəkillərdə iPhone 17 Air-in batareyası iPhone 17 Pro modelininki ilə müqayisə olunur. Məlum olub ki, batareya korpusla birlikdə cəmi 2,49 mm qalınlığa malikdir — bu, rekord göstəricidir və ilk baxışda onun daxilində enerji elementi olub-olmadığı belə sual doğurur.

Eyni mənbənin daha əvvəl verdiyi məlumata görə, batareyanın tutumu 2900 mA·s olacaq. Belə kiçik batareyalar Apple smartfonlarında sonuncu dəfə iPhone 12 və iPhone 13 dövründə istifadə olunub. Bu qədər kiçik batareya tutumu istifadə müddətinə mənfi təsir göstərə bilər, amma Bloomberg jurnalisti Mark Gurman daha əvvəl bildirmişdi ki, iOS səviyyəsində ciddi optimizasiya aparılacaq və bu, enerji sərfiyyatını kompensasiya etməlidir. Lakin praktik baxımdan istifadəçilər hələ də batareya ömrünün zəif olacağından narahatdır, xüsusilə də Telegram kimi tətbiqlər enerji baxımından optimizasiya edilmədiyi üçün.

Bu cür nazik batareyaya nail olunması, çox güman ki, Apple-ın tərəfdaşı olan TDK şirkətinin istifadə etdiyi yeni nəsil silikon əsaslı texnologiya sayəsində mümkün olub. Şirkət iyun ayında bu cür akkumulyatorların tədarükünə başladığını elan etmişdi.

iPhone 17 Air modelinin rəsmi təqdimatının 9 sentyabr 2025-ci ildə baş tutacağı gözlənilir.

Предыдущая статья
OpenAI выпустила gpt-oss — две бесплатные open source модели
Следующая статья
LG yeni nəsil Tandem OLED panel ilə UltraGear oyun monitorunu təqdim etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,925ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»