iPhone 17 Air üçün rekord dərəcədə nazik batareyanın fotoları yayımlandı

İnternetdə iPhone 17 Air modelinə aid batareyanın ilk fotoları yayılıb və bu görüntülər yeni cihazın nə qədər nazik olacağını göstərir. Koreyalı bloger yeux1122-nin paylaşdığı şəkillərdə iPhone 17 Air-in batareyası iPhone 17 Pro modelininki ilə müqayisə olunur. Məlum olub ki, batareya korpusla birlikdə cəmi 2,49 mm qalınlığa malikdir — bu, rekord göstəricidir və ilk baxışda onun daxilində enerji elementi olub-olmadığı belə sual doğurur.
Eyni mənbənin daha əvvəl verdiyi məlumata görə, batareyanın tutumu 2900 mA·s olacaq. Belə kiçik batareyalar Apple smartfonlarında sonuncu dəfə iPhone 12 və iPhone 13 dövründə istifadə olunub. Bu qədər kiçik batareya tutumu istifadə müddətinə mənfi təsir göstərə bilər, amma Bloomberg jurnalisti Mark Gurman daha əvvəl bildirmişdi ki, iOS səviyyəsində ciddi optimizasiya aparılacaq və bu, enerji sərfiyyatını kompensasiya etməlidir. Lakin praktik baxımdan istifadəçilər hələ də batareya ömrünün zəif olacağından narahatdır, xüsusilə də Telegram kimi tətbiqlər enerji baxımından optimizasiya edilmədiyi üçün.
Bu cür nazik batareyaya nail olunması, çox güman ki, Apple-ın tərəfdaşı olan TDK şirkətinin istifadə etdiyi yeni nəsil silikon əsaslı texnologiya sayəsində mümkün olub. Şirkət iyun ayında bu cür akkumulyatorların tədarükünə başladığını elan etmişdi.
iPhone 17 Air modelinin rəsmi təqdimatının 9 sentyabr 2025-ci ildə baş tutacağı gözlənilir.