Instagram Live теперь доступен только при наличии минимум 1 000 подписчиков

Instagram обновил правила для трансляций в прямом эфире. Теперь использовать Live могут только публичные аккаунты, у которых не менее 1000 подписчиков. Если у пользователя меньше фолловеров или аккаунт закрыт, функция становится недоступной. Такое решение делает Instagram похожим на TikTok, где для прямых эфиров также нужно иметь 1000 подписчиков. На YouTube порог ниже — всего 50.

Нововведение больше всего ударит по начинающим авторам и обычным пользователям, которые стримили для небольшой аудитории ближайших друзей. В соцсетях многие уже выразили недовольство и призвали компанию отменить изменения.

Ранее любой пользователь Instagram мог запустить прямую трансляцию, даже если его аккаунт был частным и имел лишь нескольких подписчиков.

По мнению аналитиков, данное изменение направлено на снижение затрат по обслуживанию инфраструктуры и повышению качества контента. Ограничение уже вступило в силу и распространится на все регионы.