Bloomberg: складной iPhone с четырьмя камерами и фирменным модемом выйдет в 2026 году

Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg сообщил некоторые подробности о первом складном iPhone. По данным журналиста, Apple выпустит складной iPhone с четырьмя камерами и собственным модемом в 2026 году. Сейчас ведется работа по выбору оптимальной технологии создания гибкого дисплея. Встроенные внутрь ячеек сенсорные датчики должны уменьшить видимость складки в области сгиба дисплея и повысить точность работы сенсорного интерфейса.

Устройство будет раскладываться «как книга», внутренний экран будет иметь диагональ 7,8 дюймов, внешний — 5,5 дюймов. Первый складной iPhone будет оснащаться четырьмя камерами, две из них будут отвечать за селфи — в сложенном и разложенном состояниях соответственно. Оставшиеся две камеры расположатся на тыльной стороне устройства.

Вместо Face ID Apple встроит сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопку питания смартфона. Предполагается, что сложная система камер TrueDepth, необходимая для Face ID, не поместится в тонком корпусе. В сложенном виде устройство будет максимально тонким — всего 9,5 мм. Смартфон получит второе поколение модема C собственной разработки Apple, но без слота для физической SIM-карты. Модем С2 ляжет в основу не только складной модели, но и всего семейства iPhone 18 Pro, которое выйдет в следующем году.

Apple предложит первый складной iPhone только в черном и белом цветах корпуса. Производство запустят в начале 2026 года, чтобы выпустить устройство осенью.