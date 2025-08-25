spot_img
26 августа, 2025
İlk qatlanan iPhone haqqında yeni təfərrüatlar üzə çıxdı

İlk qatlanan iPhone haqqında yeni təfərrüatlar üzə çıxdı

Bloomberg jurnalisti və Apple insayderi Mark Gurman yaxın illərdə təqdim ediləcək qatlanan iPhone barədə yeni məlumatlar paylaşıb. O, cihazın əsas texniki xüsusiyyətləri və dizayn detallarının bir hissəsini açıqlayıb.

Mənbəyə görə, iPhone “kitab” formatında hazırlanacaq, iki əsas kamera və hər iki ekranda yerləşdiriləcək ön kameralarla təchiz olunacaq. İkinci arxa modulun teleobyektiv, yoxsa ultra geniş bucaqlı obyektiv olacağı hələ məlum deyil.

Xarici ekranın diaqonalı təxminən 6 düymdən böyük olmayacaq, daxili qatlanan ekran isə 8 düym ətrafında olacaq. Face ID texnologiyası cihazda olmayacaq — istifadəçilər biometrik identifikasiya üçün korpusun yan düyməsinə inteqrasiya olunmuş Touch ID-dən istifadə edəcəklər. Səbəb — TrueDepth kamera sisteminin qatlanan iPhone-un təxminən 9,5 mm qalınlıqdakı korpusuna yerləşməməsidir.

Gələcək modelin digər özəllikləri arasında iPhone 16e ilə debüt edən Apple C1 modemi, ABŞ bazarı üçün nəzərdə tutulmuş SIM-kart yuvasının olmaması və yalnız iki rəng seçimi — qara və ağ — qeyd olunur.

Qatlanabilən iPhone-un rəsmi təqdimatının 2026-cı ildə baş tutacağı gözlənilir.

