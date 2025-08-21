HUAWEI WATCH GT6 üçün ilk rəsmi anons verildi

HUAWEI Parisdə keçiriləcək Ride the Wind adlı böyük tədbirini elan edib. Təqdimatın mərkəzində yeni ağıllı saatlar və qlobal bazar üçün nəzərdə tutulmuş planşetlər olacaq.
Tədbir 19 sentyabrda baş tutacaq və əsas premyera ötən ilki GT5 və GT5 Pro modellərinin davamı olan WATCH GT6 seriyası olacaq. Artıq cihazlar BƏƏ və Malayziyada sertifikatlaşdırılıb. Sənədlərdə GT6 Pro 46 mm, GT6 41 mm və GT6 46 mm modelləri qeyd olunur, amma texniki xüsusiyyətlər hələ açıqlanmayıb.
Bundan əlavə, tədbirdə MatePad Air 12 və MatePad 11.5S 2025 planşetlərinin beynəlxalq versiyaları da gözlənilir. Bu cihazlar yaxınlarda Çində təqdim olunmuşdu və indi qlobal bazara çıxarılacaq. Beləliklə, HUAWEI həm geyilə bilən texnologiyalar, həm də iş və multimedia üçün planşetlər xəttini genişləndirəcək.