15 августа, 2025
HUAWEI MatePad Air planşetinin təqdimat tarixi açıqlandı

HUAWEI yenilənmiş MatePad Air planşetinin yaxın zamanda təqdim olunacağını elan edib. Şirkət rəsmi tizerdə cihazın təqdimat tarixini açıqlayıb, həmçinin onun dizaynını və rəng palitrasını göstərib.

Xarici görünüş baxımından MatePad Air əvvəlki modelinə bənzəyir — arxa kamera və ekran dizaynı dəyişməyib. Rəng seçimlərinə ağ, yaşıl və çəhrayı daxildir. Tizer həmçinin planşetin stilus dəstəyinə malik olacağını göstərir.

İnsayder məlumatına görə, əvvəlki model ilə müqayisədə əsas yenilik flaqman səviyyəli Kirin 9 seriyalı platformanın istifadəsi olacaq. Xatırladaq ki, MatePad Air 2024 versiyası Kirin 9000W çipi ilə işləyir.

HUAWEI MatePad Air-in təqdimatı sabah, yəni 15 avqustda, baş tutacaq.

