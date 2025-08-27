Dyson yeni simsiz V8 Cyclone tozsoranını təqdim etdi: artırılmış güc və dəyişdirilə bilən batareya ilə

Dyson əvvəlki modellərlə müqayisədə bir sıra ciddi təkmilləşdirmələr almış yenilənmiş flaqman tozsoranı V8 Cyclone-u təqdim etdi. Əsas dəyişikliklər — daha güclü mühərrik, akkumulyatorun tez dəyişdirilməsi imkanı və təkmilləşdirilmiş filtrasiya sistemi oldu.
Modelin əsasını 110 000 dövr/dəq sürətinə çatan və 150 aerovatlıq sorucu güc yaradan mühərrik təşkil edir (bu göstərici əvvəlki versiyadan 20 AW yüksəkdir). Bununla belə, qurğunun çəkisi cəmi 1,65 kq-dır, bu da onu gündəlik təmizləmə üçün rahat edir.
İstehsalçı yeniliyi bir neçə başlıqla təchiz edib: sərt səthlər üçün yumşaq örtüklü rulon, mebeldən toz təmizləmək üçün motorlaşdırılmış fırça və çətin yerlər üçün dar uclu başlıq. İstifadəçi müxtəlif çirklənmələrə uyğun olaraq üç rejimdən birini seçə bilər.
V8 Cyclone-un filtrasiya sistemi hermetik ikiqat siklon moduluna əsaslanır və 0,3 mikron ölçüsündə hissəciklərin 99,99%-dəkini tutur. Toz konteynerinin həcmi 0,54 litrdir.
Dyson vurğulayır ki, qurğu möhkəmlik üçün 15 000-dən çox sınaqdan və stress-testlərdə 425 saat fasiləsiz işdən keçib. İstehsalçı iki illik zəmanət təqdim edir.
Bir batareya ilə tozsoran 60 dəqiqəyədək işləyə bilir. Enerji tükəndikdə əlavə akkumulyatoru quraşdıraraq təmizləməyə davam etmək mümkündür, əsas batareya isə bu vaxt ərzində enerji toplaya bilər. Tam şarj prosesi təxminən dörd saat çəkir.