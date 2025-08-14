spot_img
15 августа, 2025
Nvidia представила ИИ-модели Cosmos и инфраструктуру для робототехники

Nvidia представила ИИ-модели Cosmos и инфраструктуру для робототехники

Nvidia Cosmos

Компания Nvidia представила новые ИИ-модели Cosmos, библиотеки и серверные решения для физических приложений и робототехники.

Модель Cosmos Reason с 7 млрд. параметров способна к рассуждениям и планированию действий роботов. Cosmos Reason позволяет ИИ-агентам и роботам анализировать физическую обстановку, планировать перемещения и другие действия в пространстве благодаря памяти и пониманию физических процессов.

Cosmos Transfer-2 предназначена для генерации синтетических сцен в 3D-симуляциях. Nvidia также продемонстрировала улучшенную версию Cosmos Transfers, оптимизированную для более высокой скорости работы. Эти модели предназначаются для создания массивов синтетических обучающих данных: текста, изображения и видео. Полученные данные можно использовать для обучения роботов и других машин с ИИ.

Новые библиотеки нейронной реконструкции включают технологию 3D-рендеринга реальных сцен, позволяющую воссоздавать окружающий мир по данным датчиков, с интеграцией в открытый симулятор CARLA. Также было выпущено обновление комплекта для разработчиков (SDK) Omniverse, представлены локальные и облачные серверные решения для рабочих нагрузок, связанных с робототехникой.

