12 августа, 2025
BMW: Yeni nəsil iX3 elektrik krossoveri Tesla sahiblərinin marağını çəkəcək

BMW yaxın zamanda yeni nəsil iX3 elektrik krossoverini satışa çıxarmağa hazırlaşır. Bu model Neue Klasse xəttinin ilk nümayəndəsi olacaq və 800 V batareya sistemi, 400 kVt-a qədər sürətli şarj imkanı, eləcə də müasir rəqəmsal texnologiyalarla təchiz ediləcək. Şirkət ümid edir ki, yeni elektromobil Tesla ilə rəqabətdə üstünlük qazanacaq.

BMW rəhbəri Oliver Zipse-nin sözlərinə görə, iX3 WLTP standartına əsasən 800 km-ə qədər məsafə qət edə biləcək. Bu göstərici Tesla Model Y Long Range-in (622 km) nəticəsindən yüksəkdir. Sürətli şarj texnologiyası sayəsində isə Nyu-Yorkdan Vaşinqtona qədər yol qət etməyə yetəcək enerji cəmi 10 dəqiqəyə doldurula bilər. Bu, BMW-nin sıfırdan hazırladığı yeni arxitektura sayəsində mümkün olub.

Neue Klasse platformasında 20% daha səmərəli silindrik batareyalar və qeyri-rəsmi olaraq “superbeyin” adlandırılan yeni nəsil rəqəmsal idarəetmə sistemi mövcuddur. O, mövcud BMW modellərindəkindən 20 dəfə güclüdür və həm multimedia, həm də avtopilot funksiyalarını idarə edir. Layihədə Portuqaliya, Cənubi Afrika, Çin, Hindistan, Rumıniya və ABŞ-dan mütəxəssislər iştirak edib.

Seriya istehsalı 2026-cı ildə başlayacaq. BMW, yüksək texnologiyalar, effektivlik və premium imic sayəsində Tesla-ya keçmiş müştərilərin marağını yenidən qazanmağı planlaşdırır. Zipse vurğulayıb ki, şirkət “özünü izah etməyə ehtiyac olmayan, qürurla istifadə edilə bilən” avtomobillər istehsalına üstünlük verir.

