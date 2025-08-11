spot_img
12 августа, 2025
spot_img
ДомойAI / MLGrok 4 çat-botu hamı üçün pulsuz oldu

Grok 4 çat-botu hamı üçün pulsuz oldu

İlona Maska məxsus xAI şirkəti, Grok 4 neyron şəbəkəsinə və şəkil generatoru Grok Imagine-ə pulsuz girişin açıldığını elan edib. Artıq rəsmi olaraq dəstəklənən ölkələrdəki X sosial şəbəkəsi istifadəçiləri bu xidmətlərdən abunə olmadan yararlana biləcəklər, amma bəzi məhdudiyyətlərlə.

Rəsmi hesabda yayılan məlumata görə, pulsuz istifadəçilər hər 12 saatda maksimum beş sorğu göndərə biləcəklər. Limit bitdikdən sonra isə taymerin sıfırlanmasını gözləmək və ya aylıq 30 dollar dəyərində SuperGrok abunəsi almaq təklif olunacaq.

Grok 4 xAI şirkətinin ən ağıllı neyron şəbəkəsi kimi təqdim olunur və həm praktiki, həm də yaradıcılıq yönümlü tapşırıqları həll edə bilir. Bəzi göstəricilərdə o, Gemini 2.5 Pro və Claude Opus kimi rəqiblərini geridə qoyub.

Предыдущая статья
Bloomberg: новое поколение Siri будет представлено весной 2026 года
Следующая статья
BMW: Yeni nəsil iX3 elektrik krossoveri Tesla sahiblərinin marağını çəkəcək
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,924ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»