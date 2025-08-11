spot_img
12 августа, 2025
spot_img
ДомойТехнологииНоутбукиApple выпустит MacBook на чипе А18 Pro стоимостью от $599

Apple выпустит MacBook на чипе А18 Pro стоимостью от $599

MacBook

Компания Apple планирует выпустить в этом году новый бюджетный 12,9-дюймовый MacBook на чипе A18 Pro, сообщает ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок. Модель будет ориентирована на пользователей с ограниченным бюджетом, цена ноутбука будет начинаться с $599 до $699. Apple не выпускает настолько недорогие ноутбуки более 10 лет, считающийся бюджетным 13-дюймовый MacBook Air в США стоит от $999.

Это будет первый MacBook, в котором используется тот же чип, что и в iPhone. Ранее все Mac оснащались чипами серии M, которые имеют больше ядер, увеличенный объем памяти и улучшенную поддержку внешних дисплеев. Чип A18 Pro не поддерживает Thunderbolt, поэтому новый MacBook, скорее всего, будет оснащен портами USB-C.

Согласно источникам, массовое производство некоторых компонентов начнется к концу третьего квартала 2025 года, а сборка ноутбуков может начаться до конца года. Окончательная сборка MacBook будет осуществляться на заводах компании Quanta Computer в четвертом квартале, а ноутбук поступит в продажу в конце 2025 или начале 2026 года.

Согласно прогнозам аналитиков, годовые поставки бюджетного MacBook могут достичь 5–7 млн единиц.

Предыдущая статья
BMW: Yeni nəsil iX3 elektrik krossoveri Tesla sahiblərinin marağını çəkəcək
Следующая статья
США переходят к новому этапу регулирования крипторынка
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,924ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»