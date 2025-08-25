BenQ 2.1 akustikaya malik peşəkar 4K monitor təqdim etdi

BenQ monitor seriyasını yeni 32 düymlük PV3200U monitoru ilə genişləndirdi. Qurğu videokontent yaradıcılara yönəlib və yüksək dəqiqlikli 4K ekranla yanaşı, ayrıca bas dinamikli 2.1 səs sistemi ilə seçilir.
Panel zavodda kalibrlənib: rəng dəqiqliyi Delta E ≤ 2, rəng qamutu isə 95% P3, 100% Rec.709 və sRGB təşkil edir. Cihaza Apple kompüterləri ilə uyğunluq üçün M-book və ICCsync funksiyaları əlavə olunub. Səs sistemi 5 Vt-lıq sabvufer və hər biri 2 Vt gücündə iki dinamikdən ibarətdir, Studio Mode isə səs detallığını qoruyur.
Monitor 4K görüntünü və məlumatları tək USB Type-C kabeli (65 Vt gücündə) ilə ötürür. Dayaq ekranın hündürlüyünü, bucağını və dönməsini tənzimləməyə imkan verir. Qutuda sürətli parametrlər üçün simsiz Hotkey Puck idarəetmə pultu da var.
BenQ PV3200U artıq Böyük Britaniya bazarında satışdadır. Qiyməti — £699 (təxminən €804).