Apple Texasda yerləşən Samsung zavodunu xilas edəcək

Uzun müddətdir fəaliyyətsiz qalan və TSMC ilə rəqabət aparmaq üçün Austin şəhərində inşa olunmuş Samsung-un yarımkeçirici zavodu nəhayət ki, ilk böyük sifarişini alır – Apple bu müəssisədə iPhone üçün çip istehsalını sifariş edəcək.
ABŞ-da sənayeni dəstəkləmək məqsədilə həyata keçirilən proqram çərçivəsində Apple, texnologiya nəhəngi, Texas zavoduna iPhone-un performansını və enerji səmərəliliyini artıracaq yeni bir elektron komponentin istehsalını tapşıracaq. Bu haqda məlumat Apple-ın rəsmi mətbuat açıqlamasında yer alıb.
İlk baxışdan söhbətin batareya sərfiyyatına nəzarət edən ayrıca bir çipdən getdiyi düşünülə bilər. Lakin məşhur insayder Ice Universe bildirir ki, Samsung bu zavodda gələcək iPhone modelləri üçün kamera matrisləri istehsal etməyə hazırlaşır.
Bu iddia Reuters agentliyi tərəfindən də təsdiqlənib – onlar NH Investment & Securities adlı Koreya analitik şirkətinə istinadən yazır ki, Apple-ın fotomatrisləri özü istehsal etdirməsi, şirkətin yalnız Yaponiyada bu komponentləri istehsal edən Sony-dən asılılığını azaltmaq imkanı yaradacaq.
Bu da o deməkdir ki, iPhone-lar üçün inqilabi kamera texnologiyası düşündüyümüzdən də tez reallaşa bilər.