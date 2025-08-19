Apple əsas iPhone-un təqdimatını sentyabrdan ilin ilk yarısına keçirəcək

Koreya nəşri ETNews-un məlumatına görə, 2027-ci ildən etibarən standart iPhone modelləri e-seriyası ilə eyni vaxtda satışa çıxarılacaq. Təqvimdə bu dəyişikliklər, ilk növbədə, 2026-cı ildə iPhone Air, 2027-ci ildə isə iPhone Fold modelinin əlavə olunması ilə bağlıdır.
Mənbəyə görə, Apple hər bir cihaz üçün müəyyən dərəcədə “yenilik effekti” saxlamaq istəyir. Əgər baza modeli əvvəlki kimi sentyabrda təqdim edilsə, daha güclü və funksional modellərin fonunda ikinci planda qala bilər. Bununla belə, bu qərar mübahisəli görünür, çünki hələ də iPhone satışlarının yarısını məhz əsas model təmin edir, baxmayaraq ki, “Pro” versiyalar sürətlə yaxınlaşır.
Yeni cədvələ əsasən: 2026-cı ilin fevralında iPhone 17e, sentyabrda isə iPhone 18, iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max və qatlana bilən model təqdim olunacaq. 2027-ci ildən etibarən isə əsas iPhone hər ilin qışının sonu – yazın əvvəlində çıxacaq.