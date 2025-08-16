spot_img
17 августа, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджеты2026-cı ildə Apple Watch qan təzyiqini izləyəcək və daha dəqiq olacaq

2026-cı ildə Apple Watch qan təzyiqini izləyəcək və daha dəqiq olacaq

DigiTimes-in hesabatına görə, Apple Watch-un hazırkı nəsli gözləniləndən 10% yüksək satışlar göstərir. Bu uğurun fonunda Apple 2026-cı ildə ağıllı saatlarının böyük yenilənməsini planlaşdırır. Yenilik həm aparat, həm proqram təminatı, həm də dizaynı əhatə edəcək.

Əsas yeniliklərdən biri Apple Watch Series 11Watch Ultra 3 modellərinə arterial təzyiqi ölçmə funksiyasının əlavə olunması olacaq. Sistem təzyiqdəki dəyişiklikləri izləyəcək və normadan kənara çıxma hallarında istifadəçini xəbərdar edəcək. Şirkət həmçinin qan şəkərinin qeyri-invaziv monitorinqi üzərində işləyir, lakin bu texnologiyanın tətbiqi hələ də sual altındadır — tibbi tənzimləmələr, texniki məhdudiyyətlər və patent mübahisələri buna mane olur.

Təchizat zəncirinin analizinə əsasən, yeni Apple Watch modelləri əvvəlki nəsillərlə müqayisədə iki dəfə çox sensorla təchiz ediləcək. Bu, cihazların alqoritmik emala daha az, birbaşa sensor nəticələrinə isə daha çox güvənməsinə imkan verəcək. Belə yanaşma yalnız ölçümlərin dəqiqliyini artırmaqla qalmayacaq, həm də enerji səmərəliliyini və batareya ömrünü yaxşılaşdıracaq.

Texniki xüsusiyyətlətə əlavə olaraq, Apple saatlarının dizaynını da əhəmiyyətli dərəcədə yeniləməyi planlaşdırır. Amma dəyişikliklərin dəqiq detalları hələ açıqlanmayıb. Yeni Apple Watch modellərinin təqdimatı 2026-cı ilin payızında şirkətin ənənəvi illik tədbirində gözlənilir.

Предыдущая статья
Apple şüşədən hazırlanmış yeni iPhone-u patendləşdirdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,923ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»