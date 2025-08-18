Представлен smart-дисплей Xiaomi Max 27

Компания Xiaomi представила в Китае дисплей Smart Home Screen Max 27, предназначенный для управления умного дома. Устройство также подходит для развлечений и работы.

Антибликовый сенсорный экран получил диагональ в 27 дюймов и разрешение1920 × 1080 пикселей. Подставка регулируется по высоте и углу наклона, а скрытые колесики в основании облегчают перемещение устройства.

Xiaomi Max 27 оснащен 8-ядерным процессором (модель не названа), 6 Gb оперативной памятью и 128 Gb встроенной. Имеется фронтальная камера на 5 Мп. Аккумулятор емкостью 9700 мАч обеспечивает до 13 дней автономной работы в режиме ожидания. Для подключения доступны порты HDMI 1.4, USB-A и USB-C. Используется специально оптимизированная операционная система, которая отображает на рабочем столе все подключенные устройства и позволяет управлять ими.

Можно устанавливать различные приложения из фирменного магазина Xiaomi и использовать дисплей для игр, просмотра сериалов и даже как тренера по йоге. Встроенный ИИ помогает корректировать движения во время тренировок.

Xiaomi Max 27 поступит в продажу 21 августа по цене около $555.