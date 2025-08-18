spot_img
19 августа, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыПредставлен smart-дисплей Xiaomi Max 27

Представлен smart-дисплей Xiaomi Max 27

Xiaomi Max 27

Компания Xiaomi представила в Китае дисплей Smart Home Screen Max 27, предназначенный для управления умного дома. Устройство также подходит для развлечений и работы.

Xiaomi Max 27

Антибликовый сенсорный экран получил диагональ в 27 дюймов и разрешение1920 × 1080 пикселей. Подставка регулируется по высоте и углу наклона, а скрытые колесики в основании облегчают перемещение устройства.

Xiaomi Max 27 оснащен 8-ядерным процессором (модель не названа), 6 Gb оперативной памятью и 128 Gb встроенной. Имеется фронтальная камера на 5 Мп. Аккумулятор емкостью 9700 мАч обеспечивает до 13 дней автономной работы в режиме ожидания. Для подключения доступны порты HDMI 1.4, USB-A и USB-C. Используется специально оптимизированная операционная система, которая отображает на рабочем столе все подключенные устройства и позволяет управлять ими.

Можно устанавливать различные приложения из фирменного магазина Xiaomi и использовать дисплей для игр, просмотра сериалов и даже как тренера по йоге. Встроенный ИИ помогает корректировать движения во время тренировок.

Xiaomi Max 27 поступит в продажу 21 августа по цене около $555.

Предыдущая статья
2026-cı ildə Apple Watch qan təzyiqini izləyəcək və daha dəqiq olacaq
Следующая статья
Azercell — телекоммуникационный партнер Международного чемпионата по программированию среди студентов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,923ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»