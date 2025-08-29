31 Concept и Bestcomp Group формируют стратегическое партнерство для развития сетевой аналитики на основе ИИ в Евразии

Bestcomp Group, лидер в области ИКТ-решений и системной интеграции в странах Южного Кавказа и Центральной Азии, объявляет о начале сотрудничества с 31 Concept (31C), инновационным поставщиком решений для анализа данных на основе ИИ, ориентированным на прозрачность и аналитику сетей для телекоммуникационных компаний, государственных органов и предприятий.

Компания Bestcomp Group, основанная в 1995 году, обладает богатым опытом в области комплексных центров обработки данных, кибербезопасности, сетевых технологий, облачных сервисов и разработки программного обеспечения, подкрепленным более чем 3750 выполненными проектами, более чем 10 000 клиентами и более чем 500 профессиональными сертификатами в семи странах. 31 Concept специализируется на решениях для сетевой аналитики на основе искусственного интеллекта, помогая клиентам классифицировать зашифрованный трафик, оптимизировать производительность и получать информацию об абонентах в режиме реального времени.

В рамках соглашения Bestcomp Group интегрирует передовую платформу сетевой аналитики 31 Concept в свой портфель решений на стратегических рынках. Целью партнерства является ускорение цифровой трансформации за счет объединения сильного регионального присутствия Bestcomp с аналитическими возможностями 31 Concept на основе искусственного интеллекта.

«Это сотрудничество объединяет проверенный опыт Bestcomp Group в области инфраструктуры и глубокие знания 31 Concept в области сетевой аналитики. Оно позволяет нам предоставлять более интеллектуальные, безопасные и эффективные ИКТ-услуги по всему региону», — отмечают в компании Bestcomp Group.

Ключевые моменты партнерства:

Повышенная прозрачность и контроль: платформа 31 Concept на базе искусственного интеллекта обеспечивает детальную классификацию трафика, обработку зашифрованного трафика и аналитику абонентов в режиме реального времени, поддерживая проактивную оптимизацию сети.

Стратегическое региональное внедрение: Bestcomp будет внедрять эти возможности в рамках своих решений по управлению услугами, системной интеграции, миграции в облако и кибербезопасности по всему Южному Кавказу и Центральной Азии.

Совместная инновационная дорожная карта: Обе компании планируют совместную разработку специализированных решений для новых вариантов использования, включая 5G, защищенные государственные сети и мониторинг критически важной инфраструктуры.

Влияние на клиентов: Предприятия и поставщики услуг в регионе получат выгоду от повышения безопасности, производительности и аналитики, достаточно интеллектуальной для удовлетворения меняющихся потребностей.