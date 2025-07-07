Windows 11 стала самой используемой ОС в мире

Согласно данным StatCounter, Windows 11 стала самой используемой операционной системой для ПК почти через четыре года после ее выпуска. В июле 2025 года доля Windows 11 в мире достигла 52%, тогда как доля Windows 10 опустилась до 44,6%. Отмечается, что Windows 11 установлена на более чем 700 млн. устройств.

Microsoft выпустил Windows 11 в октябре 2021 года, но из-за высоких требований к оборудованию система набирала популярность намного медленнее, чем Windows 10. В 2023 году ее доля выросла до 28%, а к концу 2024 года платформа добралась до отметки в 36%.

Поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября 2025 года. Microsoft в мае объявил, что обновления безопасности для Office будут выходить еще три года, до октября 2028 года. Те, кто пока не хочет приобретать новый компьютер, могут отложить переход на Windows 11 на год, если заплатят $30 за участие в программе расширенных обновлений безопасности (Extended Security Updates, ESU).