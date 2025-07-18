В Epic Games Store можно бесплатно забрать Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition

Epic Games Store дарит своим пользователям 4X-стратегию Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition, в которую входят шесть DLC и два масштабных расширения: Rise and Fall и Gathering Storm. Предложение будет актуально до 24 июля в 19:00 по бакинскому времени.

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В Sid Meier’s Civilization VI, как и в других частях серии, геймерам нужно развить свое государство, «выдержав испытание временем». Релиз игры состоялся в 2016 году. Стратегия получила очень положительные пользовательские отзывы в Steam — шестую часть называют лучшей игрой в серии Sid Meier’s Civilization.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать Legion TD 2 — игру в жанре tower defense с многопользовательским и одиночным режимами.