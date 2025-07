Технологии eVTOL как будущее городской мобильности

Электрический воздушный райдшеринг? Летающие такси? Однажды небо могут заполнить новые транспортные средства — гораздо более тихие, с меньшим количеством выбросов и потенциально более безопасные, чем вертолеты и даже самолеты. И такие устройства называются eVTOL (Electric Vertical Take-Off And Landing Aircraft). Это электрические летательные аппараты, которые взлетают и приземляются вертикально. Работающие от аккумуляторов eVTOL зависают и летают, как обычные вертолеты (VTOL), и обычно рассчитаны на перевозку от двух до шести пассажиров, включая пилота.

Недавно Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило разработку новых правил, позволяющих eVTOL взлетать и приземляться, как вертолеты. Это решение знаменует собой начало использования новой категории гражданских летающих судов с момента появления вертолетов, в 40-х годах прошлого века. Специальный федеральный авиационный регламент FAA теперь включает требования к правилам обучения и сертификации пилотов — заключительный нормативный шаг перед тем, как eVTOL можно будет безопасно внедрять на всей территории США. Категория применяется к пилотируемым воздушным такси, грузовым самолетам и другим технологиям eVTOL, способным к вертикальному взлету и посадке, а также полетам на низких скоростях, подобно самолетам. Новые правила FAA позволят пилотам eVTOL летать везде, где разрешено летать воздушным судам.

Перспективы отрасли eVTOL

Анализ отрасли eVTOL на период с 2025 по 2030 гг., проведенный исследовательской компанией «Research nad Markets» указывает на растущее использование технологий eVTOL для улучшения доставки грузов и логистических операций, движущих мировой рынок. Рынок eVTOL вырос с 1,70 млрд. долларов в 2024 году до 1,91 млрд долларов США в 2025 году. Ожидается, что он продолжит расти со среднегодовым темпом роста 12,61%, достигнув 3,47 млрд. долларов к 2030 году. Ключевые тенденции указывают на то, что повышение эффективности электрических двигателей, а также более тихие и более устойчивые конструкции — это не просто постепенные улучшения. Они революционизируют эксплуатационные парадигмы. Регулирующие органы по всему миру адаптируются к этой новой эпохе, устанавливая надежные стандарты, которые обеспечивают безопасность, не подавляя инновации. Эти изменения в политике играют важную роль в ускорении развертывания услуг городской воздушной мобильности и дополняются текущими инвестициями в инфраструктуру, такую как порты для eVTOL и их интеграцию с решениями для умных городов. Более того, потребительское принятие и пилотные проекты eVTOL способствуют созданию более прибыльной деловой среды. Эта трансформация открывает новые возможности для партнерства в государственном и частном секторах, способствуя созданию экосистемы, где технологический скептицизм быстро уступает место прагматичному энтузиазму.

Региональные подходы к использованию eVTOL

Географическая динамика является основополагающим фактором в понимании всего масштаба революции eVTOL. Так, например, быстрая урбанизация в сочетании со значительными инвестициями в инновационные транспортные решения в США привели к запуску новаторских проектов, которые интегрируют возможности eVTOL в стратегии городского планирования. Плодородной почвой для развития eVTOL стал Азиатско-Тихоокеанский регион, где темпы внедрения технологий и поддерживаемые правительством программы способствуют применению подобных новшеств. Между тем, регион, охватывающий Европу, Ближний Восток и Африку, демонстрирует сочетание устоявшегося авиационного опыта и новых нормативных инициатив, прокладывая путь для сбалансированного использования устаревшего опыта и новых преобразующих проектов. Эти региональные различия предлагают уникальные идеи о том, как местные рыночные условия, готовность инфраструктуры и нормативные рамки могут ускорить или затормозить рост технологий eVTOL. Понимая эти различия, лидеры отрасли смогут разработать стратегии для проникновения на региональные рынки и адаптировать свои бизнес-модели к отличительным особенностям каждой географической области.

Ключевые производители eVTOL

Развитием технологий eVTOL сегодня занимается достаточно много компаний, каждая из которых вносит свой вклад в будущее городской мобильности. Такие пионеры отрасли, как AIR VEV LTD, Airbus S.E., ARC Aerosystems Ltd. и Archer Aviation Inc., неустанно работают над интеграцией передового дизайна с безопасностью и эффективностью. Эта динамичная экосистема распространяется на такие компании, как BETA Technologies, Inc. и Elroy Air, Inc., которые переопределяют эксплуатационные протоколы и стандарты эффективности в этой области. Влиятельные игроки, такие как Embraer S.A. и Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd., объединяют обширный опыт в традиционной аэрокосмической отрасли с инновационными решениями eVTOL. Благодаря существенному вкладу таких лидеров отрасли, как Israel Aerospace Industries Ltd., Jaunt Air Mobility LLC и Joby Aviation Inc., рынок отмечен беспрецедентным сотрудничеством между признанными гигантами и гибкими стартапами. Портфель диверсифицирован еще больше за счет инноваций от LIFT Aircraft Inc., Lilium GmbH, MGM COMPRO и Moog Inc. Не стоит забывать и об усилиях Overair Inc., Piasecki Aircraft Corporation и Terrafugia Inc., а также Textron Inc. и The Boeing Company, которые сочетают в себе богатейший опыт и дальновидные стратегии. Кроме того, Urban Aeronautics Ltd., Vertical Aerospace Group Ltd., Volocopter GmbH и XTI Aircraft Company продолжают расширять границы дизайна и функциональности. Коллективный импульс, движимый этими первопроходцами отрасли, устанавливает новые стандарты совершенства в области безопасности, экологической устойчивости и эксплуатационной эффективности на рынке eVTOL.

Практические рекомендации для лидеров отрасли

Чтобы извлечь выгоду из быстрого прогресса в секторе eVTOL, лидеры отрасли должны рассмотреть многоцелевую стратегию, ориентированную на инновации, партнерства и нормативную поддержку. Важно инвестировать в исследования и разработки, чтобы оставаться впереди технологических прорывов, особенно в двигательных установках и производительности аккумуляторов. Компании также должны формировать стратегические альянсы с местными органами власти и частным сектором для создания синергетических решений, которые смогут обойти проблемы городской мобильности. Расширение сотрудничества с поставщиками технологий и академическими учреждениями может стимулировать разработку проектов следующего поколения, которые соответствуют строгим нормам безопасности и охраны окружающей среды. Используя эти действенные стратегии, компании могут создавать устойчивые бизнес-модели, которые не только адаптируются к текущей динамике рынка, но и предвосхищают будущие тенденции отрасли.

10 лучших компаний eVTOL в 2025 году

Отрасль eVTOL меняет городскую и региональную воздушную мобильность с помощью инновационных решений. И на этом рынке уже есть определенные лидеры, осуществляющие операции в Великобритании, Европе, Азии, США и на Ближнем Востоке. Ниже мы приводим 10 лучших компаний eVTOL, которые, как ожидается, окажут значительное влияние на трансформацию наших понятий о полетах.

1. Joby Aviation

Joby Aviation (Санта-Крус, Калифорния, США) — пионер в области eVTOL, известный своими пятиместными самолетами, способными пролететь 240 км на одном заряде со скоростью 320 км/ч. Компания достигла существенного прогресса в коммерциализации городской воздушной мобильности, планируя запустить пассажирские перевозки в США уже в этом году. Joby получила поддержку от таких крупных инвесторов, как Toyota и Uber, и сотрудничает с правительствами и городскими планировщиками для интеграции воздушных такси в городскую инфраструктуру. Компания также получила сертификаты FAA и изучает возможность расширения на такие рынки, как Европа и Великобритания.

2. Volocopter

Volocopter (Брухзаль, Германия) — один из ведущих европейских производителей eVTOL, специализирующийся на внутригородской воздушной мобильности. Флагманский аппарат компании VoloCity представляет собой полностью электрическое воздушное такси с дальностью полета 35 км, предназначенное для коротких поездок в перегруженных городских районах. Благодаря успешным испытательным полетам в таких городах, как Дубай и Сингапур, Volocopter находится на пути к запуску в 2025 году коммерческих услуг в нескольких городах. Компания также предлагает VoloDrone — грузовой вариант для логистики, подчеркивая свою универсальность в секторе eVTOL.

3. Archer Aviation

Midnight от Archer Aviation (Пало-Альто, Калифорния, США) — это четырехместный самолет eVTOL, предназначенный для коротких поездок на расстоянии около 30 км. Компания нацелена на рынки таких городов, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, и планирует начать коммерческие операции в текущем году в сотрудничестве с United Airlines. Партнерство Archer со Stellantis значительно увеличило ее производственные возможности, обеспечив масштабируемость для массового производства.

4. Lilium

Lilium (Мюнхен, Германия) производит революцию в региональных авиаперевозках со своим Lilium Jet — семиместным eVTOL, предназначенным для более длительных поездок на расстояние до 250 км. В отличие от большинства конкурентов, Lilium фокусируется не только на городской мобильности, стремясь заменить региональные рейсы на короткие расстояния. Компания развивает сеть вертипортов («вертикальный порт» — оборудованная площадка, комплекс, предназначенный для эксплуатации пассажирских и грузовых eVTOL с высокой грузоподъемностью — прим. ред.) в Европе и США, обеспечивая бесперебойные перевозки из пункта в пункт. Инновационная система тяги Lilium с канальным вентилятором обеспечивает более тихие и эффективные полеты, что делает ее выдающейся в отрасли.

5. Ehang

EHang (Гуанчжоу, Китай) специализируется на автономных летательных аппаратах (AAV), что делает ее первопроходцем в области беспилотных решений eVTOL. Флагманская модель EHang 216 может перевозить двух пассажиров и предназначена для городской воздушной мобильности, туризма и доставки грузов. EHang провела успешные испытательные полеты в более чем дюжине городов по всему миру и тесно сотрудничает с регулирующими органами для коммерциализации своих услуг. Сосредоточение компании на автономии делает ее лидером на следующем этапе эволюции eVTOL.

6. Vertical Aerospace

Vertical Aerospace (Бристоль, Великобритания) — новатор, стоящий за VX4, четырехместным eVTOL с дальностью полета 160 км. Разработанный для междугородних поездок VX4 может похвастаться нулевым уровнем выбросов и работает на скорости до 320 км/ч. Компания заключила партнерские соглашения с крупными авиакомпаниями, включая American Airlines и Virgin Atlantic, что обеспечивает надежную основу для будущих операций. Vertical Aerospace планирует запустить коммерческие услуги в Великобритании и ЕС уже в этом году.

7. Beta Technologies

Beta Technologies (Вермонт, США) фокусируется на разработке аппаратов eVTOL для грузовых перевозок и логистики. Ее самолет ALIA-250 разработан для обеспечения эффективности, имеет дальность полета 400 км и способность перевозить до 650 кг груза. Beta сотрудничает с таким логистическим гигантом, как UPS, а также изучает возможности применения в доставке медицинских принадлежностей. Акцент компании на грузовых решениях отличает ее от разработчиков eVTOL, ориентированных на пассажиров.

8. Wisk Aero

Wisk Aero (Маунтин-Вью, Калифорния, США), поддерживаемая Boeing, находится на переднем крае автономной технологии eVTOL. Ее самолет представляет собой беспилотную двухместную модель, предназначенную для коротких поездок на работу и городской воздушной мобильности. Автономная направленность Wisk устраняет необходимость в пилотах, что делает ее экономически эффективным решением для будущих услуг воздушного такси. Компания активно тестирует свои модели в Новой Зеландии и США, а коммерческие запуски запланированы на 2025 год.

9. Autoflight

Autoflight (Шанхай, Китай) — восходящая звезда в отрасли eVTOL с ее аппаратом Prosperity I, разработанным для городской воздушной мобильности. Компания сосредоточена на доступности, стремясь сделать воздушное такси доступным для масс. При поддержке инвесторов, в числе который компания Tencent, и при успешных испытательных полетах в Китае Autoflight расширяет свою деятельность по всему миру, ориентируясь на рынки Азии и Европы.

10. SkyDrive

SkyDrive (Токио, Япония) — производитель eVTOL, разрабатывающий компактные одноместные самолеты для городской мобильности. Модель SD-XX разработана для решения уникальных проблем густонаселенных мегаполисов в Азии. SkyDrive заключила партнерские соглашения с японскими муниципалитетами и частными инвесторами для интеграции своих воздушных такси в городские транспортные системы в 2025 году. Акцент компании на компактных конструкциях делает ее ключевым игроком в регионах с ограниченной инфраструктурой.

Заключение

Все эти компании формируют будущее eVTOL и городской воздушной мобильности, предлагая уникальные инновации и региональные стратегии. В самом ближайшем будущем они изменят способ перемещения людей и товаров по городам и регионам, что ознаменует новую эру в устойчивой авиации. Так что стоит уже сегодня задуматься о том, как технологии eVTOL смогут изменить рынок перевозок и в нашей стране.