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31 июля, 2025
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OpenAI добавила в ChatGPT новый инструмент «Режим обучения»

ChatGPT Study Mode

Компания OpenAI добавила в ChatGPT новый инструмент Study Mode («Режим обучения»), который помогает пользователю разбираться в задачах поэтапно, а не выдает готовые ответы. Вместо ответов на вопросы ChatGPT дает руководства, как дойти до ответа самостоятельно. Включить и выключить новый режим можно в любой момент разговора с ChatGPT.

ChatGPT Study Mode

Это решение стало ответом на достаточно распространенную проблему: многие учащиеся используют ИИ для списывания, избегая самостоятельной работы. В OpenAI заявили, что создали Study Mode как «первый шаг на долгом пути к улучшению обучения в ChatGPT» — с его помощью учащиеся смогут развивать критическое мышление. Разработка велась совместно с преподавателями, учеными, экспертами в области образования и студентами из ChatGPT Lab — сообщества, где учащиеся делятся опытом использования чат-бота.

В «Режиме обучения» ChatGPT будет задавать пользователям контрольные вопросы для проверки их понимания материала, и в некоторых случаях откажется давать прямые ответы, если те не проявят активности. Вице-президент OpenAI по образованию Лия Белски (Leah Belsky) отметила, что ChatGPT может значительно повысить успеваемость, если применяется как обучающий инструмент, но может и навредить учебному процессу, когда превращается в «машину для генерации ответов». Например, у студентов, использующих нейросеть для написания эссе, наблюдалась более низкая мозговая активность по сравнению с теми, кто пользуется Google Search или вообще выполняет работу без вспомогательных инструментов.

Study Mode доступен зарегистрированным пользователям ChatGPT на тарифных планах Free, Plus, Pro и Team, а в ближайшие несколько недель время его получат и подписчики Edu.

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