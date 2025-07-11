Состоялся показ мобильной стратегии на выживание Resident Evil Survival Unit

Корпорация Capcom провела 25-минутную презентацию, в ходе которой поделилась подробностями о Resident Evil Survival Unit – хоррора на выживание с элементами стратегии в реальном времени для мобильных устройств. Capcom занимается разработкой игры вместе с компаниями Aniplex и JoyCity, в основном следя за тем, чтобы Survival Unit соответствовала духу серии. На презентации также показали несколько минут геймплея.

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История Survival Unit начинается с пробуждения главного героя в больнице, где Umbrella проводила свои эксперименты. Ему предстоит ознакомиться с окружением и попытаться найти выход, попутно решая головоломки и находя различные пасхалки.

Одной из главных особенностей игры станет возможность создать отряд из большинства персонажей серии. Некоторые локации игроки смогут исследовать с видом от третьего лица, а заниматься тактикой нужно на собственной базе. В игре будет повествование, например, персонаж игрока сможет общаться с известными героями франшизы.

Релиз Resident Evil Survival Unit ожидается на Android и iOS до конца 2025 года, но точной даты пока нет.