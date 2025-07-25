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26 июля, 2025
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QNAP запускает решение High Availability на базе двух NAS для обеспечения непрерывной работы бизнеса

High Availability

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня официально представила решение High Availability (HA), позволяющее компаниям поддерживать бесперебойный доступ к критически важным данным и сервисам благодаря надежной отказоустойчивой архитектуре с двумя NAS. Опираясь на успешные результаты бета-тестирования и положительные отзывы рынка, финализированное решение High Availability обеспечивает бесперебойность работы корпоративного уровня и экономичное развертывание для организаций любого размера.

«В условиях растущей сложности ИТ-инфраструктуры бесперебойный доступ к критически важным сервисам становится основным элементом, — заявил Энди Ю (Andy Yu), менеджер по продуктам QNAP. — Решение High Availability от QNAP сочетает в себе автоматическое аварийное переключение, синхронизацию в реальном времени и интуитивно понятное управление для обеспечения непрерывной работы в различных отраслях».

Ключевые особенности решения High Availability на базе двух NAS:

  • Экономичность: QNAP HA предлагает хранилище на базе ZFS с низкой совокупной стоимостью владения (TCO), что делает его доступным даже для организаций с ограниченным бюджетом.
  • Автоматическое переключение на резерв: в случае сбоя активного сервера пассивный сервер автоматически берет на себя управление менее чем за 90 секунд, что позволяет избежать дорогостоящих простоев.
  • Синхронизация данных в реальном времени: благодаря технологии SnapSync решение QNAP HA обеспечивает согласованную репликацию данных между устройствами NAS в реальном времени (минимальный показатель RPO), минимизируя риск потери данных.
  • Упрощенное управление кластером: приложение High Availability Manager позволяет IТ-специалистам легко управлять кластерами, отслеживать состояние системы и администрировать оба устройства NAS через централизованный и удобный интерфейс.
  • Универсальные варианты использования: от виртуализации хранилища, расширения сервера ИИ до хранения медиаконтента — решение QNAP HA легко вписывается в различные IТ-инфраструктуры.

Решение High Availability ActivePassive расширяет портфель предложений QNAP в этой области, позволяя организациям любого размера обеспечить бесперебойную работу с большей гибкостью и экономичностью. В сочетании с корпоративными NAS-системами серии ES с архитектурой ActiveActive с двумя контроллерами и управляемыми коммутаторами L3 Lite с поддержкой резервирования сети MC-LAG, QNAP предлагает многоуровневую инфраструктуру High Availability, охватывающую системы хранения и сетевые технологии, позволяя компаниям повысить отказоустойчивость IТ-систем и сохранить конкурентное преимущество.

Решение High Availability от QNAP для двух NAS уже доступно и поддерживается широким спектром NAS на базе QuTS Hero. Чтобы узнать больше о комплексных решениях QNAP для обеспечения High Availability, посетите сайт https://www.qnap.com/go/solution/high-availability.

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