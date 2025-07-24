QNAP представляет ускорители искусственного интеллекта для NAS

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила ИИ-ускорители QAI-M100 и QAI-U100, предназначенные для решения различных задач на периферии. В число подобных задач входят распознавание лиц и объектов, анализ данных в режиме реального времени и т.д. Новинки могут использоваться с NAS QNAP.

Устройство QAI-M100 выполнено в форм-факторе M.2 2280 (M+B key) с интерфейсом PCIe 2.0 x1 и базируется на процессоре Rockchip RK1808 с двумя вычислительными ядрами Arm Cortex-A35 (1,6 ГГц). Интегрированный NPU с поддержкой TensorFlow, Caffe и ONNX обеспечивает производительность до 3 TOPS на операциях INT8. Модуль VPU способен декодировать видеоматериалы H.264 в формате 1080p c частотой 60 кадров в секунду и кодировать в формате 1080p c частотой 30 кадров в секунду. Также заявлена поддержка памяти LPDDR2/LPDDR3/DDR3/DDR3L/DDR4-800, при том, что само устройство получило 1 ГБ оперативной памяти. В комплект поставки также входит тонкий радиатор для рассеивания тепла.

Устройство QAI-U100 представляет собой внешний USB-ускоритель с интерфейсом USB 3.2 Gen1. Размеры новинки составляют 92,5х29х11 мм. Прочие технические характеристики совпадают с моделью QAI-M100.

Для работы с ИИ-ускорителями требуется NAS QNAP, работающий под управлением QTS 5.2.1.2930 build 20241025 или более поздней версии или QuTS hero h5.2.1.2929 build 20241025 или более поздней версии. Обеспечивается совместимость с программным обеспечением QNAP AI Core, Multimedia Console и QuMagie.

QAI-M100 можно использовать с моделями NAS QNAP TS-435XeU, TS-473A, TS-673A, TS-h765eU и TS-873A, а QAI-U100 может подключаться к любому NAS QNAP с количеством отсеков от 3 до 16.