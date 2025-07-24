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24 июля, 2025
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BAKINITY: 24 года лидерства, развития и командного духа

BAKINITY

16 июня 2025 года компания BAKINITY, один из ведущих IT-интеграторов Азербайджана, отметила 24 года со дня основания. За это время компания не только укрепила позиции на внутреннем рынке, но также реализовала ряд проектов за рубежом — в Кыргызстане, Таджикистане и Грузии.

Компания BAKINITY работает с ключевыми секторами экономики: банковской и страховой сферой, государственными учреждениями, телеком-операторами, образовательными и медицинскими организациями. На сегодняшний день в компании трудится 62 сотрудника, 13 из которых — сертифицированные инженеры. В портфолио — более 400 успешно завершённых проектов.

Основные направления деятельности BAKINITY — консалтинг и комплексная системная интеграция: от проектирования и внедрения решений для дата-центров и сетевой инфраструктуры до настройки систем хранения данных и кибербезопасности. Компания также предоставляет услуги по сервисной поддержке оборудования. Одним из главных факторов устойчивого роста BAKINITY остаётся профессиональная команда и высокий уровень внутренней экспертизы.

В честь 24-летия компания организовала выездное мероприятие в формате тимбилдинга, которое прошло 20 июня в River Inn Resort & SPA. Территория комплекса на один день превратилась в площадку под брендом BAKINITY — позитивную, шумную и энергичную.

Центральной частью программы стали соревнования, стилизованные под культовое французское телешоу Fort Boyard — с максимальным воссозданием атмосферы оригинального проекта. Участников ждали испытания на скорость, ловкость, логику и взаимодействие в команде. Азарт, напряжённая борьба, стремление к победе и взаимная поддержка сопровождали команды на каждом этапе.

Всего в игре участвовали шесть команд, каждая из которых показала высокий уровень вовлечённости, креативности и командного взаимодействия.

После активной части мероприятия участников ждал праздничный ужин с развлекательной программой. Директор компании Эльдар Гамбаров, который обратился с приветственным словом к коллективу, отметил:

«Все наши достижения — это результат профессионализма команды, точно выбранной цели и системного подхода. Мы занимаемся серьёзными проектами, а наши партнёры — это организации, которые ценят надёжность и качество. Сегодняшнее мероприятие в очередной раз подтвердило: в BAKINITY работают люди, которые не только умеют добиваться результата, но и способны двигаться вперёд как единое целое. Уверен, впереди у нас ещё больше амбициозных проектов, новых рынков и ярких побед. Желаю всем нам развития и успехов!»

Вместе — к новым достижениям!

За 24 года компания BAKINITY прошла значительную трансформацию. Начав свою деятельность как магазин компьютерной техники и сервисного обслуживания, она постепенно развивалась, расширяя направления и уровень компетенций. Сегодня BAKINITY — это надёжный технологический партнёр с широкой экспертизой в области системной интеграции. Такой рост стал возможен благодаря стратегическому подходу, сплочённой команде и неизменному стремлению к профессиональному развитию.

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