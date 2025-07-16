Представлена Sony RX1R III — компактная полнокадровая камера

Компания Sony представила третье поколение серии полнокадровых камер RX1R премиального уровня. Предыдущая модель RX1R II с 42,4 Мп сенсором Exmor R и 35-мм объективом с диафрагмой f/2 была выпущена почти десять лет назад. В сравнении с RX1R II, новая компактная камера RX1R III получила улучшенные технические характеристики, цена при этом увеличилась почти на $2000.

Sony RX1R III оснащена качественным 35-мм полнокадровым датчиком Exmor R с разрешением 61 Мп. Камера получила несъемный объектив Zeiss Sonnar T 35 mm F2 с фиксированным фокусным расстоянием, но функция Step Crop Shooting позволяет мгновенно переключаться между разными значениями ЭФР: 35, 50 и 70 мм. При съемке в формате RAW сохраняется исходное полнокадровое изображение. Есть режим макросъемки с минимальным расстоянием до объекта в 20 см. Имеется 12 встроенных профилей Creative Looks для быстрого подбора оптимальной стилистики кадра. Каждый профиль поддерживает дополнительную настройку, включая коррекцию оттенков, насыщенности, яркости, контрастности и резкости. Эти профили также можно применять при видеосъемке.

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В RX1R III разработчики обновили не только датчик изображения. Камера получила новый процессор обработки изображений Sony Bionz XR, отдельный ИИ-чип для улучшения автофокусировки, а также систему фазового обнаружения с 693 точками для повышения точности и скорости фокусировки.

Есть режим непрерывной съемки со скоростью 5 fps. Камера также умеет записывать видео 4K @ 30 fps и 1080p @ 120 fps и поддерживает формат S-Cinetone. Для визирования можно использовать экран (теперь он не выдвижной) или OLED-видоискатель с разрешением 2,36 Мп. Источником питания служит аккумулятор Sony NP-FW50, который позволяет сделать до 300 снимков, а также поддерживает функцию быстрой зарядки через интерфейс USB Type-C. Габариты корпуса, изготовленного из магниевого сплава, составляют 113 x 67 x 87 мм.

Sony RX1R III поступит в июле по цене $5099.