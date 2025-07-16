Lenovo выпустила новые AR-очки Legion: яркость до 6000 нит и поддержка технологии преобразования 2D в 3D

Компания Lenovo представила в Китае новые AR-очки под брендом Legion. Модель под названием Legion AR Smart Glasses, по сравнению с предшественником, получила более яркий экран и поддержку фирменной технологии преобразования 2D-контента в формат 3D.

Lenovo Legion AR Smart Glasses оснащены дисплеями с частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 6000 нит и охватом 98% цветовой гаммы P3. Для сравнения, AR-очки второго поколения, представленные на CES 2025, имели пиковую яркость 800 нит. Lenovo не уточнила тип панели, но скорее всего, очки оснащены экранами Micro-OLED. Компания утверждает, что обеспечивается качество изображения, сопоставимое с профессиональными игровыми мониторами.

Одной из особенностей Legion AR Smart Glasses является фирменная технология преобразования 2D-контента в 3D. Lenovo отмечает, что эта технология совместима со многими AAA-играми и широким спектром устройств, включая игровые портативные компьютеры. Очки также получили двойные динамики, поддержку сменных магнитных линз и возможность регулировки посадки. Они очень легкие, их вес составляет 63 гр.

Цена Lenovo Legion AR Smart Glasses на рынке Китая составляет $348. На мировом рынке они могут выйти под названием Legion Glasses Gen 3.