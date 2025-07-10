spot_img
10 июля, 2025
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовОпределены победители конкурса по программированию «AZERCELL CUP 2025»

Определены победители конкурса по программированию «AZERCELL CUP 2025»

AZERCELL CUP 2025

Состоялся финальный этап конкурса по программированию «AZERCELL CUP 2025», организованного в рамках сотрудничества между ООО «Azercell Teleсom», Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования.

В отборочном туре, проходившем в три этапа, приняли участие около 4000 учащихся 6–7 классов из различных регионов страны. По результатам предварительных раундов 162 финалиста получили возможность продемонстрировать свои знания и навыки на заключительном этапе, который состоялся на базе Азербайджанского технического университета. В течение трех часов участники решали пять алгоритмических задач на языках программирования C++ и Python, используя автоматизированную систему оценки.

По итогам финала победителями стали 28 учащихся из школ Баку, Губы, Гянджи, Балакена, Шеки, Сумгайыта и Гейчая. Уже с октября этого года они приступят к занятиям по специализированной программе подготовки к международным олимпиадам по информатике.

Конкурс «AZERCELL CUP», проводимый Azercell уже четвёртый год подряд, является частью долгосрочной инициативы компании, стартовавшей в 2017 году и направленной на развитие олимпиадного движения по информатике. Эти инициативы способствуют популяризации цифровых технологий, программирования и компьютерных наук среди молодежи, а также помогают учащимся развивать практические навыки и технический потенциал в этих направлениях.

Предыдущая статья
Apple-də böyük dəyişikliklər: əməliyyat direktoru istefaya gedir, dizaynerlər Tim Kuka hesabat verəcək
Следующая статья
Samsung öz Android Auto və Apple CarPlay alternativini yaradır — Auto DeX
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,930ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»