Серверы IBM Power11: новейшие технологии во всем стеке — от кремния до приложений

Компания IBM представила серверы следующего поколения Power11, переработанные с использованием инноваций в процессоре, аппаратной архитектуре и программном стеке виртуализации. Как сообщает компания, Power11 разработан для обеспечения доступности, отказоустойчивости, производительности и масштабируемости, которые требуются предприятиям при бесшовном гибридном развертывании локально или в облаке IBM Cloud.

Power11 разработан как самый отказоустойчивый сервер в истории платформы IBM Power, обеспечивающий 99,9999% времени безотказной работы. Вместе с нулевым запланированным простоем для обслуживания системы и менее чем одной минутой гарантированного обнаружения угроз программ-вымогателей с помощью IBM Power Cyber Vault, Power11 предлагает новый уровень непрерывности бизнеса, справляясь как с запланированными, так и связанными с киберинцидентами простоями.

Power11 обеспечивает до 55% более высокую производительность ядер по сравнению с Power9 и имеет до 45% большую емкость с большим количеством ядер в системах начального и среднего уровня по сравнению с Power10.

Впервые общедоступная версия Power11 будет одновременно включать высокопроизводительные, средние и начальные серверы, а также IBM Power Virtual Server в IBM Cloud. Power11 также станет первым сервером в линейке IBM Power, поддерживающим IBM Spyre AI Accelerator. Готовящееся к выходу на рынок в IV квартале 2025 года, решение Spyre имеет 32 отдельных ядра ускорителя и содержит около 25,6 миллиардов транзисторов. В настоящее время доступное в системах IBM Z, решение производится с использованием 5-нм технологического процесса, при этом каждый Spyre установлен на «кластеризуемой» карте PCIe.

По словам Тома Макферсона (Tom McPherson), генерального менеджера Power Systems, «IBM Power11 меняет правила игры в среде корпоративных вычислений. С Power11 клиенты смогут ускорить переход в эпоху ИИ с помощью инноваций, адаптированных к их самым насущным бизнес-потребностям. Мы используем преимущества полного стека IBM для предоставления гибридного облака, ИИ и возможностей автоматизации, одновременно опираясь на нашу многолетнюю репутацию надежной гибридной инфраструктуры для основных рабочих нагрузок».

Серверы IBM Power11 поступят в продажу с 25 июля 2025 года.