Nvidia стала первой компанией в истории с рыночной капитализацией $4 трлн

Nvidia стала первой в мире компанией с капитализацией $4 трлн. Акции производителя чипов на Nasdaq выросли на 2,8%, в основном благодаря популяризации и развитию искусственного интеллекта. Теперь это самая дорогая компания в мире, обогнавшая Microsoft и Apple.

Позже цена немного скорректировалась — на данный момент капитализация Nvidia составляет $3,972 трлн. На втором месте находится Microsoft с капитализацией $3,742 трлн., на третьем месте Apple — $3,153 трлн.

Nvidia была основана в 1993 году. Первоначально компания занималась разработкой видеокарт для игровых компьютеров, но позже стала специализироваться и на создании ИИ-ускорителей. На этом рынке она является ведущим производителем в мире. Отметку в $2 трлн. Nvidia впервые преодолела в феврале 2024 года и достигла показателя в $3 трлн. в июне того же года.

Свыше 40% выручки Nvidia приходится на Microsof, Meta Platforms, Amazon и Google.