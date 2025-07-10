Азербайджанский стартап – Tryverse в финале Silkway Accelerator 2025

15 стартапов вышли в финал шестого потока международной акселерационной программы Silkway Accelerator – совместной инициативы Astana Hub и Google for Startups. Экспертная комиссия провела многоэтапный отбор и из порядка 200 заявок определила команды с наиболее зрелыми продуктами и высоким потенциалом масштабирования.

В финальный список вошли технологические стартапы из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Монголии. Все проекты находятся на стадии PMF или Scale и уже предлагают работающие решения в сферах искусственного интеллекта, финтеха, образования, логистики, e-commerce, медицины и управления бизнесом.

«За восемь лет мы построили одну из самых передовых стартап-экосистем в мире. Сегодня мы запускаем новый поток международного акселератора, в который вошли стартапы из шести стран – и это только начало. За три года реализации Silkway Accelerator было подано около 1500 заявок, отбор прошли 77 стартапов из стран Центральной Евразии, из них 62 уже завершили программу. В совокупности они привлекли более $28 миллионов инвестиций, а их общая оценка превысила $500 миллионов. Это подтверждает, что регион готов конкурировать на глобальном уровне», – подчеркнул Магжан Мадиев, CEO Astana Hub.

Среди финалистов – Tryverse (Азербайджан), платформа генерации 3D и AR-контента для e-commerce; Booster (Кыргызстан), цифровая система управления швейным производством от заказа до отгрузки; Steppe AI (Монголия), IoT+AI-платформа с собственными устройствами и кейсами для логистики, энергетики, агросектора и smart city; Marjan (Узбекистан), логистика без посредников: найм водителей и аренда кузовов под рекламу через приложение; и epsilon3.ai (Таджикистан), AI-решения для госорганов: прогнозы, выявление аномалий, автоматизация процессов.

«Мы впечатлены экосистемой и участниками Silkway Accelerator. Для нас это возможность выстроить стратегический нетворк – с потенциальными клиентами, инвесторами и ключевыми игроками индустрии. У нас уже есть клиенты на трех континентах, и сейчас мы активно готовимся к посевному раунду. В приоритете масштабирование на рынки США, ОАЭ и региона MENA. Здесь мы получаем ценную поддержку от трекеров и менторов, и это помогает нам двигаться вперед уверенно и быстро», – поделился Орхан Маммадов, СЕО Tryverse.

Казахстан в этом потоке представлен десятью стартапами: Messiah – AI-сервис для масштабного видеомаркетинга в соцсетях, включающий адаптацию и автоматическую публикацию контента; Paidax – социально-брокерская инвестиционная платформа нового поколения; Daryn.online – EdTech-сервис для подготовки к экзаменам с аналитикой прогресса и поддержкой преподавателей; MacDent AI – умная CRM-система для клиник с функциями ИИ; ROSTA – ERP-платформа для автоматизации малого и среднего бизнеса в HoReCa и ритейле; on.ai – AI-инструмент для автоматизации продаж через чаты и звонки; Mirai Tech – сенсорные AI-стельки для медицинских и спортивных целей; Playlish – EdTech-продукт для изучения английского языка через AI-симуляции общения; pwron.ai – AI-платформа для глубокой аналитики и маркетинговых исследований и Yume – SaaS-решение и маркетплейс для управления арендным бизнесом в единой системе.

Традиционный Opening Day прошел в Astana Hub с участием руководителя Google for Startups и Developer Relations Рамеша Чандера, трекеров программы Евгения Фролова и Ника Тяна, а также представителей казахстанского IT-сообщества и венчурных инвесторов. Участники презентовали свои решения, делились целями на акселерационный период и планами по выходу на глобальные рынки.

«Центральная Азия, Азербайджан и Монголия обладают собственным уникальным технологическим импульсом. Мы в Google с большим энтузиазмом поддерживаем этот рост и гордимся партнерством с Astana Hub в рамках Silkway Accelerator. Благодаря нашему сотрудничеству уже появились стартапы, которые действительно меняют мир. Участники нового потока были выбраны за смелость мышления, качество реализации и потенциал трансформировать целые индустрии. Здесь создаются передовые решения в области здравоохранения, финтеха, искусственного интеллекта и других направлений. Я рад быть частью этого пути и с нетерпением жду, какие продукты вы построите», – отметил Рамеш Чандер, руководитель Google for Startups и Developer Relations.

В течение трех месяцев участники пройдут офлайн-акселерацию в Астане. Программа включает интенсивный трекинг, менторскую поддержку от международных экспертов, помощь в проверке гипотез, развитие продуктовых и бизнес-метрик, международный нетворкинг, бесплатный офис и проживание в коливинге. Все команды смогут претендовать на инвестиции от фонда Astana Hub Ventures.

Напоминаем, кульминацией Silkway Accelerator станет Demo Day на международном форуме Digital Bridge 2025, где стартапы представят свои достижения инвесторам, корпорациям и представителям глобальной технологической экосистемы.