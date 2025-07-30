На YouTube появится механизм проверки возраста пользователей с помощью алгоритмов ИИ

Компания Google объявила, что в принадлежащем ей видеохостинге YouTube начинается развертывание в США системы определения возраста пользователя посредством ИИ-алгоритмов. Решение вызвано результатами опроса, показавшего, что 37% несовершеннолетних сталкивались на YouTube с вредоносным контентом – это худший показатель среди соцсетей.

Система не будет полагаться на дату рождения, указанную в профиле. Механизм проверки будет использоваться для автоматической фильтрации контента. Умные алгоритмы на основе машинного обучения будут определять, достиг ли каждый конкретный пользователь 18-летнего возраста. Происходить это будет на основе паттернов поведения и предпочитаемого контента. Если система сочтет, что перед экраном находится лицо младше 18 лет, то автоматически включит возрастные фильтры, чтобы сделать просмотр более безопасным. То есть отключит персонализированную рекламу, активирует «цифровые инструменты оздоровления», изменит рекомендательные алгоритмы, ограничит количество просмотров определенных типов контента и задействует другие функции, «соответствующие реальному возрасту».

«Мы будем использовать ИИ для интерпретации различных сигналов, которые помогут нам определить, исполнилось ли пользователю 18 лет. К таким сигналам относятся типы видео, которые ищет пользователь, категории видео, которые он просматривал, или срок существования аккаунта», — отмечается в блоге YouTube.

Чтобы доказать, что сервис ошибся, придется подтвердить возраст с помощью данных кредитной карты или удостоверения личности. В случае, если обкатка системы в США в течении ближайших недель пройдет гладко, Google планирует расширить ее охват на большинство стран мира.