В Photoshop появились новые функции генеративного ИИ для улучшения качества изображений

Компания Adobe добавила в Photoshop новые функции генеративного ИИ для улучшения качества изображений. Инструмент под названием Harmonize с помощью нейросети Firefly автоматически подстраивает добавленные на фото объекты под фон: выравнивает освещение, цвет, тени и тон. Инструмент позволяет за секунды добиться реалистичного результата без ручной коррекции. Функция будет особенно полезна при создании коллажей и замен фона. Бета-версия инструмента доступна для пользователей как веб-версии Photoshop, так и в приложении для ПК, а также в раннем доступе в мобильном приложении Photoshop для iOS.

Функция Generative Upscale позволяет увеличить разрешение фото вплоть до 8 Мп без потери качества — она будет полезна для обновления старых снимков. Инструмент Remove tool на базе новой модели Adobe Firefly помогает бесшовно удалить различные объекты с фотографии. Оба нововведения доступны как в десктопном приложении, так и в онлайн-версии Photoshop.

Инструмент Projects призван облегчить хранение и доступ к работам пользователя, позволяя делиться всей коллекцией, а не отдельно взятыми файлами. Функция Gen AI Model Picker позволяет выбрать, на какой ИИ-модели будут работать функции Adobe Firefly. По словам разработчиков, каждая нейросеть предлагает разные возможности, поэтому быстрое переключение может быть полезно.

Кроме того, в Photoshop внедрена система цифровых меток Content Credentials, которая фиксирует, какие ИИ-функции применялись при редактировании, и помогает распознать поддельные изображения.