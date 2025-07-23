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24 июля, 2025
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Kioxia представила первый на рынке SSD емкостью 245 Tb

Kioxia LC9

Компания Kioxia представила твердотельный накопитель LC9 с рекордной емкостью 245,76 Tb. На данное время это самый емкий SSD на рынке, он позволяет хранить 12 500 кинофильмов формата 4K объемом 20 Gb каждый. Но накопитель ориентирован не на обычных пользователей, а рассчитан прежде всего на рабочие нагрузки, связанные с генеративным ИИ.

В основе Kioxia LC9 лежит проприетарный NVMe 2.0-совместимый контроллер с интерфейсом PCIe 5.0 x4 и чипы памяти Kioxia BiCS8 2Tb 3D QLC NAND. Заявленная скорость последовательного чтения составляет до 12 ГБ/с, записи — до 3 ГБ/с. Производительность при случайном чтении — 1,3 миллиона IOPS, при случайной записи — 50 тыс. IOPS. Рекомендуемая нагрузка — 0,3 записи в день (DWPD). Устройство поддерживает шифрование данных по алгоритму AES-256.

На начальном этапе образцы накопителей LC9 на 245,76 Tb будут доступны для тестирования партнерам Kioxia. Компания планирует выпустить LC9 в различных форм-факторах, в том числе U.2 2,5 дюйма (до 122,88 Tb), E3.S (до 122,88 Tb) и E3.L (до 245,76 Tb).

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