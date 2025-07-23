Компании ASBIS и Telecast провели эксклюзивное мероприятие, посвящённое решениям Apple для бизнеса

17 июля в отеле Ritz-Carlton прошло эксклюзивное мероприятие, организованное компанией ASBIS — авторизованным дистрибьютором Apple в Азербайджане совместно с системным интегратором Telecast. Бизнес-ланч, посвященный решениям Apple для бизнеса, собрал представителей телевещательных, медиа и broadcast компаний, а также ряда государственных и образовательных учреждений.

С основной презентацией на тему бизнес решений Apple для корпоративного сектора выступил менеджер по развитию корпоративного бизнеса Apple в ASBIS Azerbaijan Шахмар Ахмедов, который познакомил участников бизнес-ланча с экосистемой Apple. В рамках презентации были затронуты вопросы обеспечения безопасности в продуктах Apple, их энергоэффективности и заботы об экологии, которую компания проявляет на всех этапах производства. Выступавший отметил, что решения Apple предоставляют лучший пользовательский опыт, благодаря развитой экосистеме, объединяющей все линейки продуктов с широчайшим набором приложений.

«Продукция Apple является прекрасным выбором с финансовой точки зрения, если учитывать такие факторы, как встроенное программное обеспечение, высокая надежность при низких затратах на поддержку и обслуживание, быстрое освоение, высокий уровень безопасности, минимальное время простоев и отсутствие вирусов. Кроме того, все решения Apple — это продукты, рассчитанные на долгий срок службы. Например, за 3 года эксплуатации одного MacBook бизнес экономит примерно 843 доллара благодаря более высокой остаточной стоимости, низким затратам на развертывание, техподдержку, программное обеспечение, управление и т.д. Если рассматривать показатели начальной цены и общей стоимости владения, которая содержит как начальные расходы, так и расходы, связанные с обслуживанием и поддержкой в течение всего срока службы продукта, то этот показатель у Mac значительно ниже, чем у PC. Так, через 3 года использования устройства Apple его остаточная стоимость составит 30-32%», — отметил Шахмар Ахмедов.

В числе прочих преимуществ решений Apple для бизнеса выступавший также поделился информацией о возможности заказывать кастомные устройства, преимуществах программы Trade In и нюансах сертификации сотрудников IT-департаментов заказчиков и партнеров. В заключение своей презентации Шахмар Ахмедов познакомил участников мероприятия с актуальной линейкой устройств Apple 2025 года, в число которых входят мощные ноутбуки Apple MacBook Pro на базе новейших процессоров M4, M4 Pro и М4 Max, MacBook Air, Mac Studio и другие продукты.

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С предложениями компании Jamf, являющейся лидером в области MDM-решений, ориентированных на экосистемы Apple, гостей бизнес-ланча познакомила презентация системного инженера группы компаний ASBIS Алексея Дубова. Он отметил, что Jamf является единственным вендором MDM, также присутствующим в портфолио ASBIS, который поддерживает Same Day Support. «Ориентация на работу именно с устройствами Apple и очень тесные связи с разработчиками операционных систем делают Jamf одной из лучших платформ управления устройствами для бизнеса. Решения Apple Business Manager и Jamf помогают удаленно подключать устройства Apple и управлять ими в соответствии с требованиями компании, а благодаря технологии Zero-touch Deployment это можно делать удаленно. Кроме того, Jamf тесно интегрирован с технологиями и устройствами Apple, что обеспечивает непревзойденный уровень безопасности, приватности и автоматизации пользователей в корпоративной среде», — подчеркнул Алексей Дубов, который в своем выступлении рассказал о преимуществах использования таких инструментов, как Jamf Pro, Jamf Protect, Jamf Connect и Jamf Security Cloud. Также выступавший отметил, что команда инженеров ASBIS всегда готова оказать помощь своим заказчикам в вопросах развертывания этих решений и поддержки пилотных проектов.

Заключительная презентация CEO компании Telecast Али Наджафова была посвящена инновациям Apple в разрезе использования локальными теле- и радиовещательными компаниями. Представитель компании рассказал об успешно реализованных проектах на базе техники Apple в этой сфере.

После викторины, гости смогли продолжить общение с представителями дистрибьютора и интегратора в неформальной обстановке.

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Авторизованным дистрибьютором Apple в Азербайджане является компания ASBIS.

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