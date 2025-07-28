Azercell Бизнес представляет новое цифровое решение для компаний

С целью повышения эффективности и модернизации процесса обслуживания клиентов, мобильный оператор запускает «Платформу управления клиентским опытом» — современное цифровое решение, которое позволит компаниям взаимодействовать с клиентами быстрее, проще и эффективнее.

Новая платформа позволяет централизованно управлять и оперативно обрабатывать обращения клиентов, поступающие через такие как цифровые каналы, как WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS, веб-чат и другие. Это обеспечивает эффективное, оперативное и качественное взаимодействие между бизнесом и его клиентами.

Ключевые возможности платформы включают доступ к истории переписки с клиентом, формирование персонализированных предложений в режиме реального времени, а также автоматизацию цифровых маркетинговых кампаний.

Интегрированные в платформу чат-боты, работающие на базе искусственного интеллекта, способны автоматически отвечать на часто задаваемые вопросы, тем самым разгружая службу поддержки и обеспечивая круглосуточную связь с клиентами.

Благодаря функции автоматического запуска кампаний и передовым аналитическим инструментам предприятия смогут отправлять клиентам своевременные и целевые предложения, отслеживать результаты проводимых кампаний, а также разрабатывать более эффективные стратегии взаимодействия.

Новая платформа легко интегрируется с известными CRM-системами, включая Salesforce, HubSpot и другие. Ещё одним преимуществом решения является использование готовых шаблонов для оперативных ответов, эффективного управления заявками и рабочими потоками.

«Платформа управления клиентским опытом» открывает перед бизнесом новые возможности для повышения уровня своего цифрового обслуживания, улучшения удовлетворённости клиентов и укрепления лояльности аудитории.

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